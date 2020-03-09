周子瑜返台自我隔離14日不忘減肥？　媽媽爆女兒最愛做這兩件事

南韓女團TWICE受到新冠肺炎疫情影響，工作延後，團員周子瑜趁機返回台南家中休息，由於目前自南韓返台依規定必須居家檢疫14天，她的媽媽黃燕珍證實子瑜要隔離到18日。子瑜媽媽表示，當然隔離在家14天會很無聊，不過因為平日的工作忙碌，隔離就當做休息，子瑜在家喜歡看影片、運動健身等，也享受難得的假期。

南韓女團TWICE成員周子瑜3日已低調返回台南，目前在居家檢疫中。（IG@twicetagram）

+ 36 + 35 + 34

周子瑜母親黃燕玲表示，子瑜已在3日返台，18日隔離期滿，目前身體狀況良好，至於何時會再返回南韓，可能要看之後工作安排的情況，也有可能會因為TWICE女團活動延期，子瑜也會再延期返回南韓。

家人表示，這次受到疫情影響，子瑜難得有機會有這麼長的時間可以回家休息一下，家人都很開心能夠團聚。而之前周子瑜捐款5000萬韓元給韓國協助防疫，被大陸網友砲轟，指她沒有捐給大陸卻捐南韓，是不愛國、是台獨，但後來才知道子瑜之前就已捐出30萬人民幣給大陸，才平息爭議。周媽媽也表示，子瑜確實捐款給大陸及南韓，而且是自掏腰包。

延伸閱讀：

風光奪2金曲 「草東沒有派對」驚曝噩耗

J.Sheon一人創作時代終了 肖想亂入別人社群

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】