TWICE子瑜IG兩張喪吸破90萬心心！全球網民齊讚：風景美人更美

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南韓女團TWICE成員子瑜7日回到台灣後，10日就又搭飛機出國，和家人開始為期7天的家庭旅遊，她近日也在Instagram和粉絲分享度假美照。

子瑜10日和家人展開為期7天家庭旅遊，她也不忘和粉絲分享旅途的點點滴滴，她13日就分享了在荷蘭阿姆斯特丹騎腳踏車的照片，她更開心地說：「喜歡這裡的安靜。」

TWICE子瑜不時在IG分享美照。（IG@twicetagram）

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子瑜15日接著在Instagram分享在荷蘭馬斯垂克（Maastricht）及比利時等地的度假美照，只見她穿上桃紅色的羽絨大衣，頭上戴著卡其色的報童帽，閉著眼睛站在橋上，看似非常輕鬆愜意，另一張照片中，她則開心地打開雙手，對著鏡頭露出淺淺的甜笑，下半身穿著白色長褲的她，也被發現瘦了許多。

TWICE子瑜IG兩張喪吸破90萬心心（按圖▼）

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事實上，子瑜10日和家人出國旅行後，就有空姐在飛機上認出她，興奮要求合照，另外還有一名歐美粉絲在荷蘭逛博物館時，偶遇子瑜本人，該粉絲更透露，當時一度猶豫要不要上前打招呼，但後來覺得機會難得，還是主動搭訕並要求合照，子瑜看到是自己粉絲，也大方答應合照。

TWICE子瑜是網民公認的女神。（IG@twicetagram）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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