馬國明再次否認介入唐詩詠的感情生活：我從來唔做第三者

馬國明今天（9日）出席由他主演的劇集《BB大哂》拜神活動，談到這次飾演的角色，他笑言自己劇中是癩蛤蟆食天鵝肉：「戲入面我唔係特別叻又唔係搵到好多錢嘅一個男人，但就係可以同一個文青女神岑麗香結婚。因為佢係讀好多書，家教又好嚴格。佢竟然同咗一個好平凡嘅人結婚生仔，所以我成日都話劇裡面我係癩蛤蟆食天鵝肉。」

馬明劇中需要與小朋友合作，他表示不擔心應付不了小朋友，因為有香香這個媽媽幫手。（梁碧玲攝）

另外近日又再傳馬明介入契妹唐詩詠與緋聞男友陳思銘的感情，直指馬明是第三者。不過早前馬明接受傳媒電話訪問時候也否認這件事，今天趁著能夠見到傳媒，他也想再次澄清：「其實呢件事幾好笑，當時我係即時回應。點解呢？唔知大家記唔記得當年黃宗澤同胡杏兒分手話我係第三者，因為當時我同杏兒拍緊戲，咁我都第一時出嚟澄清。不過今次回應可能我係隔住電話，所以佢哋將我憤怒寫大十倍，但其實我冇好憤怒。我事後睇返就覺得幾有力，是但啦覺得。由始至終我都唔想佢哋新聞加我個名，因為我唔知道佢哋關係係咩程度。我乜都唔知，我從來唔八人感情生活，你要講我咪知囉。所以我唔知佢哋個感情去到點，突然加我個名入去會影響到少少。其實我都冇嬲，對個男仔都冇反感，係一個好普通朋友。唔好誤會我好嬲同好爆。」

馬明拍劇時常接觸小朋友，他說若果將來有機會能有自己一個小孩，人生也挺圓滿。（梁碧玲攝）

另外有報道寫唐詩詠懷上馬明的骨肉，詩詠立即嬲爆網上回應傳聞：「出道那麼多年，寫了那麼多年，之後的時間，就給我一點寧靜，好嗎？」，馬明直言覺得寫她懷孕是有點過份：「人哋一個女仔你咁樣寫人，於心何忍呢？更何況成件事唔係真。我成日話娛樂圈當花邊新聞OK嘅，你寫我追求一個單身女仔，男仔追女仔好正常，笑下咪算。但影響到人哋唔係咁好，同埋我唔係好鍾意畀個第三者名稱我，我從來唔做第三者，唔鍾意做第三者，所以不嬲唔會有呢啲事係我身上發生。」

馬明透露有私訊關心詩詠。（梁碧玲攝）

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