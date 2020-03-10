蔡康永自細受父母放任寵愛　造就「沒禮貌」主持功力：沒想過退休

蔡康永接受《ELLE》雜誌專訪，提到父母對自己的影響，他先自嘲：「如果我是我自己小孩的話，我會非常非常地煩惱。第一，不知道這小孩在想什麼；第二呢，覺得他對很多事情太冷淡了。」也曾有叛逆期，但他笑說：「我爸媽最大的功德應該就是不理我吧！就是當我在那邊沒禮貌的時候，他們沒有覺得有什麼了不起的。」

蔡康永提到，一方面因父母年齡較大了：「我出生的時候他們已經沒什麼力氣管。加上經歷過前面的孩子，知道小孩就是這樣。」他形容父母把他視為寵物寵愛的程度，多過當成一個小孩來教養：「我覺得這樣很好，想想你對寵物的態度，無非就是一再地希望牠們高興，買牠喜歡的東西，然後把牠打扮得很漂亮這些事情。」

蔡康永與小S是黃金拍擋，一起拍住上主持《康熙來了》14年後，近年再次合作《花花萬物》系列。提到演藝工作，蔡康永大呼從來沒有想過退休，因為「太好玩了」（視覺中國）

提到演藝工作，蔡康永大呼從來沒有想過退休，因為「太好玩了」，「一個工作根本稱不上是很苦的人，如果還在想著退休，我覺得是很沒有禮貌、也不負責任的。」但也笑稱：「相信對很多人來講，我根本早就在過退休生活吧！」

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從寫作、主持到一圓導演夢，蔡康永被問到還有哪些他想做、卻還沒有做過的事？他說：「我已經知道，有很多我想做的事情可是做不到。」覺得每個人在世上都有「角色設定」，且提到自己在書中從不會用「活在當下」4個字：

因為從我認知的角度來判斷，你沒有別的選擇，就是你不可能活在過去或者活在未來，你只能活在當下。所以，我不想要強調一件沒有別的選擇的事啊！ 蔡康永

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