蔡康永鼓勵大家「冷淡」 討好別人不是天職、被溫暖綁著活得吃力

對於蔡康永的印象，大概還停留在《康熙來了》，他就像每個女生身邊那個Gay的「男閨蜜」，總是包容小S在節目上做出的各種破格行為，偶爾毒舌，但適當時還是會流露細心的一面。

對於「康永哥」的感覺，離不開溫暖，作為主持人總是默默聽著明星們說各種經歷，然後給予建議。作為作者總是寫下「心靈雞湯」式的文字，治癒讀者的心靈。然而，他早前接受內地傳媒訪問時，卻坦言：我鼓勵大家做冷淡的人，不要被「溫暖」綁架。如果一個人一直對所有事都保持熱情，那份熱情一定是盲目的。大部份時候冷淡，只會對重視的人熱情，生活上的這種對比才是人性。

他與小S主持《康熙來了》，主持人的形象深入民心。（IG@kangyongcai）

他自言小時候生於傳統的上海家庭，家中喜歡宴客。當吃飯時，家人總是會把最好的菜留給客人，對於小孩子而言，看著別人把最好吃的部份放進口中，其實很痛苦。漸漸地，他養成了別人開心，自己就開心這種價值觀。別人跟自己傾訴心事，我們往往覺得要認真回應，才是尊重對方，他坦言自己30歲之前也是這樣想。有一種人，疲於奔命照顧別人，靜下來時，才發現自己沒有被照顧到。他之後才頓悟，人的時間和心力有限，除了做聆聽者，我們還要顧及很多重要的事情。

先不要覺得幻想破滅，蔡康永的一番話並不是要大家不顧朋友死活，撇下失戀痛哭的朋友不管，而是想一個讓自己不要太操勞的應對方式。有些人，其實骨子裏不需要你的認真回應，你只要放下一瓶酒，兩人痛快地喝下一杯又一杯，他已經覺得很快樂。身邊有太多「爛好人」被溫暖二字束縛，明明活得很累，還要笑説「別人開心就好」。倒不如接受，討好別人從來都不是天職。

對自己好一點，那是會跟你在一起最久的人。 蔡康永

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