周杰倫真人騷3.21登陸Netflix　以歌曲貫穿節目打造視聽最強享受

Netflix一直致力發展原創劇集、電影及不同類型的娛樂節目，近年亦持續投資華語原創內容，今次Netflix跟天王周杰倫（周董）攜手推出首部華語真人騷《周遊記》（J-Style Trip）。節目以最高規格製作，更遠赴多個國家進行拍攝，包括巴黎、黃金海岸、奧地利、維也納、東京、新加坡等地，在沒有劇本的情況下讓粉絲看到周董最放鬆最真實的一面。Netflix今日就宣布節目將於全球190個國家同步播出，共12集由3月21日起於Netflix每周更新。

節目的嘉賓陣容鼎盛，令一眾粉絲非常期待！（劇照）

《周遊記》每集都會邀請嘉賓作客伴遊，嘉賓名單方面有謝霆鋒、林俊傑、蕭敬騰、山本耀司等巨星名人，令人非常期待究竟這些星級嘉賓跟周董會擦出什麼火花。節目強調無劇本、無人設、無規則來製作，更會以周董的歌曲貫穿整個節目，以一首經典歌曲來展現一個城市的景點，在看節目之餘亦能欣賞到周董的歌曲。另外，周董除了上述提及過的星級嘉賓，跟周董有數十年交情的御用化妝師杜國璋、魔術師陳冠霖以及曾登上《America's Got Talent》的魔術師蔡威澤亦會擔任固定班底，相信節目中必定能看到周董跟好友一齊玩魔術的情節。