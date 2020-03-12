【新冠肺炎】瑞士電台女主持拍片教如何感染病毒　網友：愚昧嘔心

新冠肺炎持續肆虐全球，在大家積極做好防護措施之餘，近日瑞士電台竟於IG發布了一條名為《如何感染新冠肺炎》的短片，引起網友熱議。

短片出自瑞士3FACH電台，女主持Lea Inderbitzin主要負責punk、 hardcore以及metal類音樂節目。自從在瑞士音樂頒獎典禮上舔瑞士喜劇演員Hazel Brugger的手掌之後，她便開始了一連串怪異行為。

這條名為《如何感染新冠肺炎——來自Lea Inderbitzin的教程》的短片，總長2分41秒，記錄的幾乎全部是Lea舔各類公共設施的過程，包括手掌、售票機、地面、電線桿、巴士扶手、巴士鐘掣、樹枝，甚至還有垃圾桶！總之越多人接觸的設施，她就越不放過。Lea還表示，她其實是想感染「新冠肺炎」......

點擊下圖睇Lea瘋狂行為：

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這一系列的瘋狂行為令網友極其反感，狠批Lea愚蠢與不負責任的行為，不止令人嘔心，而且她所舔的所有東西都可能被其他人接觸，因此大家紛紛呼籲對這間電台進行嚴厲制裁。然而，據外媒報道，Lea的這些離譜行為，是得到了負責人David Largier的支持，他告訴《Daily Star》，這個短片的初衷是為了讓處於疫情中的人們放鬆一下，緩解緊張的心情，但杜絕模仿：「我想我們的幽默並不是每個人都喜歡」。

在受到質疑之後，Lea其後坦承其實短片是假的，實際上在舔所有物品之前，已經秘密地進行消毒，確保無菌才舔的。

瑞士Radio 3FACH的主持Lea Inderbitzin。（視頻截圖）

無論出於什麼原因，現在這個時期拍攝這種短片實在太不合時宜，而且作為公眾電台，不應該發布這種具有誤導性的短片。疫情已於全球爆發，就瑞士而言，目前新冠肺炎累計確診病例高達到645例，甚至出現死亡案例，感染率排全球第6，世界衛生組織（WHO）更於11日將新冠肺炎列為全球大流行病，任何情況下都應該提高警覺。