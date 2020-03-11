【新冠肺炎】首套抗疫劇《在一起》籌拍　網民：要拍就拍紀錄片！

新型冠狀病毒（COVID-19）已經持續肆虐兩個多月，時至今日致全球大爆發，各地陷入恐慌。早排網上有指廣電總局有意拍攝抗疫題材電視劇，日前正式宣布籌備拍攝，由上海廣播電視台與上海耀客傳媒股份有限公司等單位製作，劇集名為《在一起》。

該劇以「抗疫」期間各行各業真實原型人物、故事為基礎，通過藝術手法，塑造平民英雄群像，展現大家團結一心、同舟共濟的一面。

劇集計劃拍攝20集，每兩集一個獨立故事，每個故事均由真人真事改編，分別由一位編劇與一位導演主創。目前已集結了多位影視編劇、導演與一線演員加入，包括編劇六六（《蝸居》、《安家》）、秦雯（《我的前半身》）、高璇（《我的青春誰做主》）、任寶茹（《趙氏孤兒》）、馮驥（《紅海行動》）等，導演張黎（《大明王朝1566》）、安建（《安家》）、沈嚴（《天盛長歌》）、曹盾（《長安十二時辰》）、汪俊（《如懿傳》）等已加入該劇創作，而演員方面暫未有消息。

首套抗疫劇《在一起》正式啟動，集結多位名導編劇。（微博@耀客傳媒）

網民批評將疫情變成劇集：覺得噁心！

當中編劇六六已於本月8日已經到達武漢做資料搜集，尋找她表示希望自己作為一個時代的記錄者將這些偉大的一線工作者們記錄下來，她也將這當作是參與這場全民戰爭的方式。劇集預計今年10月於一線衛視頻道與網絡平台同步推出。

對此，網友紛紛回應，當中不乏批評聲音：「拒絕影視化，要拍就拍紀錄片警示後人」、「希望能找一線的真正醫護人員當主演，平凡的行為，就是最真實最精彩最讓人感動的」，也有網友反對，認為疫情尚未結束：「抗疫結束你再拍我覺得很好並且支持，現在我只覺得噁心」等。