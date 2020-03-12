【法證先鋒IV】譚俊彥大讚與陳煒感情線描寫得好：唔會好小朋友

譚俊彥與陳煒今天（12日）出席《法證先鋒IV》的宣傳活動。二人的衣著特別打扮過，俊彥穿上皮革，帥氣十足。另外煒哥穿起紅色連身裙，成熟風味加點仙氣，加上壓軸出場，令大家不得不關注。俊彥說：「因為今日係大會要求想要嚟一個fashion show，咁我重案組要著皮革，煒哥就著靚靚衫。」

會唔會太靚？（梁碧玲攝）

劇集說到煒哥的另一伴「偷食」好閨密，所以感情線開始把譚俊彥牽線在一起，煒哥說：「我喺劇集呢段時間好sad，呢段時間俊彥就喺我身邊關心我。不過呢幾集又峰迴路轉，又有事發生。我捲入一單case，我係嫌疑犯嚟。」在旁的俊彥說這次劇中不是只有查案，連大家的愛情也描寫得很好：「我好鍾意一個設計，Queen（煒哥飾）同King（俊彥飾）都係大家樹窿嚟。兩個人之間要建立信任好難，所以我同佢條感情線係比較大人啲，唔會好小朋友個啲。即係我掛住你或我愛你個啲係冇。」

三個都好Chok。（梁碧玲攝）

現實中想找一個「樹窿」傾訴是很難，不過二人興幸能有不同「樹窿」傾訴，煒哥說：「其實唔同範疇我有唔同樹窿，工作有工作嘅，家庭有家庭嘅，感情有感情，分開投資會舒服啲。」至於俊彥一定是他太太，「我成日返到屋企就會忍唔住同佢傾計，好多說話想同佢講，所以經常性俾唔到驚喜佢。不過其實我好多中學同學，可能大家做唔同行業做緊，所以咁多年佢哋都係我最大嘅樹窿。」