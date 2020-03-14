【肺炎熊市】TVB才女吳沚默擲過10萬入市　反蝕5位數：低處不算低

受2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情蔓延影響，全球股市持續走低，不少投資者打算趁低吸納，就連TVB才女吳沚默（Momo）早前亦花了六位數入市，但想不到股市仍然持續下跌，令她反蝕不少，更在IG留言：「被股票搞到只能傻笑。」

Momo話只能苦笑！（IG/@momong629）

Momo接受《香港01》訪問時，直認蝕錢：「其實我玩得唔算多，因為之前都係蝕錢。今次就係因為之前跌咗一陣，諗住疫情好快過去，喺低位買一啲，點知佢低處未算低，一路低落去。不過，我玩得唔多大慨6位數，而家蝕咗5位數。」

Momo早前在新劇《法證先鋒IV》的戲份亦相當吸睛！（電視截圖）

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Momo投資有底線：止損位絕對唔會上到6位數

原來Momo不單單有才華，兼任幕前幕後工作，就連投資都曾有一手：「其實我大學畢業已經開始買啲股票，一開始都贏，不過係短線操作。開始做嘢之後，有時就唔會睇（股市），跟住就發現個股票跌得好勁，一路冇升返上去，之後就發現我係冇時間睇股票，所以而家都係買派息股或者長揸，不過長揸嗰啲都跌得好勁。我都有條底線嘅，可能止損都係維持5位數，絕對唔會上到6位數。」

Momo非常樂觀！（IG/@momong629）

有賺有蝕！（IG/@momong629）

認收入大減 交租有壓力：靠積蓄同寫嘢幫補吓

近月，不少藝人都透露受疫情下收入大減，Momo亦稱：「係呀，而家收入真係大減呀！我諗我已經成年淨係攞底薪，我又要交租，所以都係靠積蓄同寫嘢幫補下，如果唔係真係生活唔到。影視方面受到影響，但寫嘢方面都OK，因為都可以喺屋企寫，我呢排都寫緊新嘅小說，嚟緊4月都會喺台灣同內地分別出書，因為書可以喺網上賣，希望到時成績會好。」Momo的作品分別是台灣與夏雪一同推出的旅遊散文集，暫時可能叫「沒有男人的旅人」。而內地長篇小說亦叫「風暴來的那一天」，是懸疑小說。

多咗時間寫嘢！（IG/@momong629）

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