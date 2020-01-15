【黃金有罪】舞女吳沚默超勤力　演員撈埋編劇︰冇劇拍就接劇本寫

TVB電視劇《黃金有罪》講述一群主角在70年代的香港奮鬥賺錢的故事。劇中不乏在菲林明夜總會的場口，幾位飾演舞女的演員成功吸引觀眾的注意，當中吳沚默（MoMo）演舞女Gigi突圍而出。想不到29歲的MoMo除了是演員外，是編劇，也是專欄作家，實在是才女一名。

MoMo（右一）話拍海邊戲的時候是冬天，但她要穿泳衣拍，真的超級寒冷，不過拍的時候又要好似笑得好開心的樣子。

MoMo畢業於香港浸會大學電影學院電影電視系，讀大學時，她已經向報章投稿撰寫影評。2012年，加入無綫藝員訓練班。代表作有《老表，你好hea！》中飾演醜女「烏笄」一角，其他劇集多演一些沒有名稱的小角色。她參與編劇的作品不少，如有劇集《老表，你好嘢！》、陸以心執導彭浩翔監製的電影《同班同學》等等。寫作方面，她曾在2019年推出網絡連載小說《看見風暴的女孩》，長達11萬字，又有撰寫專欄文章，相當厲害。MoMo接受《香港01》記者訪問透露自己對幕前和幕後工作都有興趣，她說︰「因為幕前係好被動嘅，如果寫埋嘢，一嚟我鍾意，二嚟都可以增加收入，同步做我係最開心嘅，我而家已經人格分裂咗，無論幕前定幕後我都可以好專心去做嗰一件事。」

MoMo透露在《黃金有罪》中，有一場印象較深刻的戲，是她被黃智賢強吻，然後她作出掙扎。

MoMo在《老表，你好hea！》中演「烏笄」一角扮醜，得到觀眾留意。（網上圖片）

被外界稱為「文青女神」的MoMo，在《黃金有罪》中演舞女，戲服和宣傳時的衣著也不乏性感裝束，她自己覺得又不算太性感，而且如果演出需要，她也不介意，雖然自己平時生活打扮不喜歡太性感，「但係如果為咗角色，因為嗰日宣傳都喺個角色入面，我都冇所謂，可以放蕩啲。」

MoMo暫時4月會在台灣出版《我們的友情發生在旅途中（暫名）》，年中在內地出《看見風暴的女孩》，非常勤力。（Instagram@momong629）

MoMo曾發文分享入行辛酸事，大學畢業後自給自足，入行8年，她曾有半年工作沒有收入，對於，MoMo回應說︰「又唔係冇收入嘅，因為我係TVB嘅Management（合約），都有個底薪嘅，不過我要交租，個底薪交完租淨返唔多，我試過半年冇乜劇拍，嗰時我都有接啲劇本嚟寫吓，Touchwood都唔會餓死。」

MoMo在出席宣傳活動時，打扮好性感誘人。（資料圖片）

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MoMo提及現時是影視業的寒冬期，她說︰「出面劇本都少咗，劇總體嚟講少咗，好多藝員收入都減低咗好多，我諗我唔係最慘嗰啲。」這些日子，原來勤力的她也繼續嘗試不同方面的工作，「呢啲時間，我有去旅行，旅行嘅見聞會喺台灣出書、寫小說，嚟緊喺內地都會出書，不停寫小說，遲啲都有可能改編做劇，都叫做冇虛度得閒嘅時間囉！」除此之外，MoMo也有看不同關於演戲的書和看電影，令自己的狀態保持到，就算隨時有機會也可以把握得好！果然好努力！

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