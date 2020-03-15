【法證先鋒IV】黃心穎經歷易角事業重創　監製梅小青：應該畀機會

黃心穎因去年被爆偷食人夫許志安導致形象和事業重創，而本來是重頭劇《法證先鋒IV》女主角之一的她亦被逼臨時換角，改由湯洛雯頂上兼重拍相關戲份，令本來作2019年台慶劇的《法證先鋒IV》，要放在今年二月才能順利播出。該劇監製梅小青昨日（14日）在港台節目《舊日的足跡》中接受車淑梅的訪問，否認自己選錯了黃心穎，並認為觀眾不應該拿她和湯洛雯來作比較。

黃心穎因「安心事件」事業重創。（Instagram：@jacquelinebwong）

黃心穎原來係該劇女主角之一。(Instagram：@wonghoyinraymond)

小青姐表示與黃心穎在2018年的《宮心計2深宮計》中第一次合作時就已經對她相當滿意，因此開拍《法證先鋒IV》已經有預她一份，「徐意」這個角色更是為心穎度身訂造，湯洛雯最後憑精湛演出大獲網民好評，小青姐坦言二人各有各好，不能比較：「（徐意）呢個角色其實邊個做都會受注目，嗰時有三、四個選擇，但我見到湯洛雯嘅時候覺得佢好甜美，亦好有心去做好。」

她坦言自己不會將湯洛雯和黃心穎互相比較：「佢同心穎唔可以比較，類型都唔同，雖然係演同一個角色，但唔同人做有唔同嘅演繹，出嚟亦係完全唔同。於是我同自己講，撇除所有先見之明，我揀佢係因為佢可以做到我劇中嘅角色，唔好畀太多壓力佢。」相比起其他演員用幾個月時間投入，湯洛雯只入組二十幾日就做到這個成績，小青姐笑言覺得非常滿意。

2019年，黃心穎發生「安心偷食」事件，本應被受公司力捧的她，位置立即被湯洛雯取代。（劇照）

小青姐大讚湯洛雯表現出色。（Instagram：@roxannetong）

車淑梅問她是否選錯了黃心穎，小青姐坦言：「我又唔覺係錯，因為我喺《深宮計》同佢合作覺得呢個妹妹係一個好勤力、好精靈、笑容好甜又唔造作，嗰時大家都好鍾意佢，所以拍《法證先鋒IV》好早就預咗佢，佢喺成個拍攝過程都十分合作，又熟讀劇本，樣樣都好好。」

「安心事件」發生後，小青姐坦言感到相當意外，但亦見心穎本來的美好前程突然盡毀而感到心痛：「佢本來有幾個劇，本來好好嘅前程喺嗰一剎那乜都冇晒。正所謂『生命有take2』，係應該要畀一個機會。唔啱就一定唔啱，做出呢樣嘢係絕對唔啱，但係人總有錯，佢又受咗一個咁大嘅懲罰，又知錯嘅話，佢仲後生都應該畀個機會佢。」她認為人總會犯錯，希望心穎能繼續加油，重新振作。

梅小青（左）在港台節目《舊日的足跡》中接受車淑梅（右）的訪問。（RTHK）

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