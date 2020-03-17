疫情影響ViuTV劇集《男排女將》拍攝進度　Anson Lo：搵地方好難

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆，中），今日（17/3）與另外兩位兄弟 ─ 柳應廷（Jer，左）和Anson Kong（江𤒹生，右）一起到商台宣傳新歌《一所懸命》、《水刑物語》和《特登》。（陳順禎攝）

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，演藝界受正面衝擊，電影圈目前僅得《手捲煙》開鏡，劇場界幾乎全面停工，而電視台雖然繼續製作新節目和劇集，但很多都要更改拍攝計劃甚至延期，包括去年12月已經開拍，由鄧麗欣、顧定軒及MIRROR成員Ian（陳卓賢）主演的ViuTV新劇《男排女將》。

有份參演此劇的MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆），今日（17/3）與另外兩位兄弟 ─ 柳應廷（Jer）和Anson Kong（江𤒹生）一起到商台宣傳新歌後受訪，在劇中飾演Bobby的Anson Lo直言《男排女將》原定3月煞科，惟疫情下暫時停拍兩星期，近日才陸續復工，拍數天後又休息數天，但又要面對另一個問題。

近來ViuTV自製劇《二月廿九》爆紅，Anson Lo說希望公司可以增加資源開劇。「我哋MIRROR都開始拍緊劇，同埋好多劇嘅Casting都陸續嚟緊，我哋本身對拍劇都好有興趣，所以嚟緊呢一年，可能年尾，或者下年其實都有好多新劇嘅拍攝計劃。」（陳順禎攝）

借場超難 《男排女將》或延至5月煞科

「其實我哋仲有好多排球比賽嘅SHOT都未拍，因為而家啲體育館、運動場地都閂晒，劇組就要搵一啲，同排球賽事冇關嘅情節拍咗先，但搵呢啲場地都好困難，例如我哋只係想搵間宿舍，但好多宿舍都閂晒，所以劇組好努力咁搵地方拍外景。」

同樣有份演出《男排女將》、飾演方丈一角的阿Jer就說，劇組為了尋找場地，就連離島也不能放過：「佢哋直頭要入到去梅窩，先可以求到個地方番嚟畀我哋拍，所以而家搵場地係最困難，我哋都係等安排，先知道嚟緊個拍攝期係會點。」Anson Lo說，原定《男》劇會在3月底拍竣，如今起碼要到5月中至5月底才能煞科。

《二月廿九》掀ViuTV追劇潮 《男排女將》靠鄧麗欣MIRROR再搶攻

《男排女將》原定今年3月底拍竣，但因為遇上疫情爆發影響拍攝進度，如今起碼要到5月中至5月底才能煞科。（資料圖片）

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