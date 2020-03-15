因為一套《二月廿九》，令很多年輕劇迷重新愛上追港劇。事實上，ViuTV去年開始強攻自製劇，包括《婚內情》、《詭探前傳》、《黑市》和《好人好姐》等，冀能夠穩晚上九點半劇集時段，雖然資源上和劇本質素尚有很大改善空間，但絕對能為觀眾帶來更多選擇。 撰文：游大東

《男排女將》裏的「力圖」球員，均由人氣男團MIRROR和ERROR的部份成員飾演，他們分別為（左至右）阿Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）、肥仔（梁業）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Alton（王智德）、Tiger（邱傲然），以及採訪當天沒有拍攝戲份的193（郭嘉駿）。（資料圖片）

根據ViuTV公布的資料，現時該台尚未播放或仍在拍攝的自製劇，分別有《歎息橋》、《打天下》、《地產仔》和《男排女將》。其中《男排女將》早於去年12月已開鏡，惟後來遇上新型冠狀病毒（又稱「武漢肺炎」）疫情爆發，劇組需要暫停外景拍攝工作，直至今天仍未煞科，就連在劇中擔正的鄧麗欣（Stephy）亦笑言很久也沒有試過為同一套作品花這麼多時間。

「好耐未試過拍一套戲拍咁耐，通常喺香港拍電影最多都係一個月就完成；我入行第一年拍過電視劇（《戀愛自由式》、《當四葉草踫上劍尖時》），之後咁多年都冇喺香港拍過，一開始唔係好習慣，但係拍咗咁耐之後，慢慢同劇組、演員增進感情。」Stephy說，現在台前幕後感情要好，已儼如一家人，「我見佢哋仲多過見我媽咪，感覺好親切。」

《男排女將》新蒲崗拍攝現場直擊 Ian@MIRROR大曬球技連環扣殺

《男排女將》除了女主角鄧麗欣和其拍檔陳宇琛外，其餘皆為新晉演員，當中飾演「力圖」球員的演員，均來自人氣男團MIRROR和ERROR。（資料圖片）

跟《二月廿九》一樣，《男排女將》幾乎清一色主打年輕藝人，包括人氣男團MIRROR成員Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、阿Jer（柳應廷）、Tiger（邱傲然）、Alton（王智德）、Jeremy（李駿傑）；ERROR成員193（郭嘉駿）、肥仔（梁業），另外還有跟Ian同樣擔任男主角的顧定軒，以及余香凝的胞妹余潔瀅，擺明車馬吸納男團粉絲和年輕觀眾追劇。

雖然《男》劇仍未拍竣，惟ViuTV早前已公布故事大綱及角色名字。故事講述，阿King（顧定軒飾）、Bobby（Anson Lo@MIRROR飾）、阿檸（Tiger@MIRROR飾）、方丈（Jer@MIRROR飾）、阿神（Edan@MIRROR飾）幾位熱愛排球的年輕人，原本是某甲一排球隊的成員，不過因為身高未達標準而遭人遺棄，他們對此憤憤不平，直至後來遇上蔣家瑜（鄧麗欣飾），幾位男生的命運從此改寫。

Ian@MIRROR（陳卓賢）為了參演《男排女將》而刻意操大隻，早前他在個人IG直播時亦坦言已經拍了一次除衫戲，令粉絲大為期待！（資料圖片）

蔣家瑜其實是前香港女子排球隊成員，因為幾年前一次沉重打擊，令她失去信心，過了好幾年渾渾噩噩的日子，當她遇上阿King這班人後，重燃鬥志，一發不可收拾，決定開創先河，成為全港首位擔任男子排球隊的女教練，球隊名為「力圖」，創團後隨即吸納新血，包括潛質優厚的魚仔（Ian@MIRROR飾）。

「力圖」齊腳後，積極為參賽做準備，但家瑜堅持不做魔鬼教練，主張「開心排球」，但要求相當嚴謹，因為她認為這樣才能夠享受打排球的真正樂趣，一眾隊員在家瑜的帶領下，球技突飛猛進，與此同時，面對熱情投入的隊員，令家瑜決心改變，嘗試走出個人陰影，希望重新實現自己當職業排球員的夢想。

顧定軒是《男排女將》其中一位男主角，在劇中他飾演熱愛排球的年輕人阿King。（資料圖片）

余香凝胞妹余潔瀅，在《男排女將》飾演助教安安，並與陳卓賢（Ian@MIRROR）飾演的魚仔有感情戲。（資料圖片）

鄧麗欣飾演的蔣家瑜以及陳宇琛飾演的「黃金Sir」在劇中是大學同窗，因為互相扶持，而譜出一段朋友以上戀人未滿的微妙感情。Stephy坦言原定要拍攝一場咀戲，但因為要「避炎」而取消：「原本我同Sam（陳宇琛）有場比較親密嘅戲，本身係要Kiss嘅，雖然只係蜻蜓點水咁錫，但係大家喺互相尊重嘅情況下商議過，決定借位拍攝。」（資料圖片）

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