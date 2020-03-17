譚仔三哥賣盤移居台灣拒再賣米線　兒子上綜藝自爆娶台妹落地生根

不少香港人都愛吃米線，原來很多人愛吃的譚仔三哥雲南米線和譚仔雲南米線自從被日本「丸龜製麵」的母公司Toridoll Holdings收購後，「三哥」譚澤群舉家移居到台灣，而主理「譚仔」的五弟譚澤均就在九龍塘購入豪宅嘆世界。早前，台灣綜藝節目《WTO姊妹會》邀請多位搬到台灣住的港人，探討台灣是否香港人的移居首選，其中一位嘉賓就是「三哥」的兒子Eric。

Eric指自己留在台灣的其中一個原因，是人與人之間的距離很親近，有人情味。（YouTube影片截圖）

當大家在分享他們的故事時，Eric講到自己去台灣是因為機緣巧合︰「我2011年的時候，一間香港的餐飲集團派我來台灣開第一間的分店，其實對我來講是一個很大的冒險，因為我不會講中文（只會廣東話），我連聽幾乎都是有問題的。」而且當時只有他一個人到台灣，因為當時發展急速，沒有多餘人手。不過主持人直接問到他是不是爸爸派他來的時候，他才欲言又止的承認。全場立即驚嘆原來他是「太子爺」！他自爆是自己舉手要到台灣發展，「因為不甘心待在一個沒有人看得見你的地方」，不想被人覺得他是靠父蔭才有成績，到台灣一手一腳建立分店。

譚仔三哥雲南米線愛香港人喜愛。（資料圖片）

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講到辛酸的時，相信Eric也有不少，例如2011年他只拿着一張台北的地圖到處找地方，他又曾一整個月都吃滷肉飯，因為不會點菜不敢去別的餐廳。不過，最後經營了3年，還是撐不住而倒閉，但之後他決定繼續留在台灣發展。主持人問到他家是做什麼生意，他說是米線，其他香港的嘉賓瞬間超激動的問是不是「三哥米線」？還搞笑的說︰「你當時要倒閉我要哭耶！」主持立刻上前跟他握手裝熟。

原來「三哥」也移居台灣。（YouTube影片截圖）

主持後來發現原來「三哥」本人也在陪兒子來錄影，在全場歡呼聲中他驚喜現身。主持人詢問下，「三哥」表示自己非常喜歡台灣，更自爆︰「我都移民過來了。」原來他是剛剛才移居台灣。主持問他會否在台灣開米線店，他表示︰「都已經賣掉了。」他的兒子Eric現時也娶了台妹做老婆，落地生根，他表示自己會繼續做生意，但就不再賣米線。