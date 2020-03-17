郭嘉文着舊衫憶做《東張西望》主持時刻　回帶為愛放棄事業！

現年27歲的前港姐季軍郭嘉文（Karman）自從在2016年情人節被揭與坐擁超過340億港元身家的「小小超」李澤楷同遊日本東京後，即在2017年與TVB提早解約，開始淡出幕前。曾擔任《東張西望》外景主持的她，日前就上載4年前出外景採訪時的穿搭，更留言：「就這樣，四年過去了。」估不到，Karman仍會想念自己在TVB做主持的時光！

四年前與四年後！（IG/@karmen_kkm）

《2015香港小姐競選決賽》三甲！（tvb.com）

+ 9 + 8 + 7

由於當年有花旦接連離巢，急需要新血的TVB即力捧當選不夠三個月的Karman，她除了被高層曾勵珍欽點，擔任其監製劇集《廉政行動2016》女主角之一，還與視帝陳展鵬有多場對手戲，以及擔任《東張西望》外景主持成功爬過同屆冠軍麥明詩及亞軍龐卓欣頭火速上位。

Karmen當年參選的模樣！(TVB.COM)

《2015香港小姐競選決賽》季軍得主！（tvb.com）

點撃下圖睇Karmen在TVB時光！

+ 13 + 12 + 11

不過，被揭戀情後，有指無綫經理人部門高層即急召Karman回公司問話。但Karman都以「好忙」為理由，推Job及拒返公司，完全不怕被雪藏。Karman之後又被傳媒發現駕駛遊艇出海，並且在社交網站上載收花及戒指的相片。出身小康之家的她，更在2017年2月，以1.068億元購入九龍塘逸瓏5座頂層單位，實用面積2,188平方呎，另有1,855平方呎天台，設有泳池。

駕駛遊艇出海!（IG/@karmen_kkm）

買豪宅是不少年輕人的夢想！（賴南秋攝）

雖然Karman濟狀況極速好轉，經常周遊列國，但她私底仍保持樸素作風，更在IG分享淘寶掃貨心得，相當慳家。拍拖多年來，從不炫富、不晒恩愛又低調，成功在去年獲「小小超」公開認愛！今次她又晒出四年前穿過的牛仔外套和頸鏈，依然保持節儉的品德，看來這亦是她的致勝之道！

點撃下圖睇絕密Karmen2015年嘅01寫真！