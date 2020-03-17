古巨基夫妻宣布為人父母　攜手過27年打破「愛情敵不過時間」定律

古巨基與助手太太陳韻晴（Lorraine，原名陳英雪）於2014年結束20年的愛情長跑結婚，日前古巨基在社交平台宣布原來已經秘密當上爸爸的消息，由倆小口變成三口之家，他結尾只說了一句︰「我會繼續做個好丈夫、好爸爸！」踏實但有力的展望着將來。Lorraine是古巨基在入行後唯一的女朋友，在娛樂圈外人看似五光十色的世界，他們卻默默一起共度27個年頭，「愛情敵不過時間」似乎沒有應驗在他們身上。

古巨基在社交平台公布好消息。（Facebook圖片@古巨基）

相識相戀27年 Lorraine為對方甘願做「隱形女友」

22歲的古巨基跟Lorraine在1993年因工作結緣，自他成為歌手後，Lorraine就成為了他的貼身助手，一直在他身邊陪伴着，在工作上一起經歷過高高低低，據知本來在唱片宣傳部任職的Lorraine，本身家族經營飲食生意，家景非常好，但為了對方，她放棄了高薪厚職，多年來在古巨基背後做他的助手兼「隱形女友」。而且在2001年左右，古巨基曾暫別香港到內地發展，回到香港樂壇後，推出《必殺技》和《愛與誠》等歌曲，橫掃頒獎禮的獎項，得到前所未有的成功，無論是高或低、風風雨雨，Lorraine都陪過他走過，這份經歷和陪伴彌足珍貴。

1992年拍攝MV的現場，左為Lorraine。（Instagram@vivianchowwaiman）

二人在2014年結束愛情長跑，步入人生另一階段，古巨基在社交平台寫上愛的宣言︰「從94年我第一張唱片開始，在我工作上妳一直緊守在照顧我的崗位。然而此後，妳的未來，就讓我來好好的照顧。」（Facebook圖片@Leo Ku Fan Page）

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衝破「姊弟戀」距離 讓Lorraine當回小女生

現年52歲的Lorraine比古巨基大4年，不過他們並沒有因年齡而影響到，始終他們其中一個是歌手，「姊弟戀」可能承受的也較多。但他們能衝破一切，女生的思想往往比男生成熟，這時候古巨基就要在適當時，讓對方做回小女生，就好像在早前的演唱會中，古巨基為老婆唱出自己寫的《我與你》，公開示愛。他也曾經連番在網上曬恩愛，用另類的方式寵妻，對她的愛不止在字裏行間，更是用行動證明了。

老婆生日說想吃台灣菜，我一言不合就把她牽到台北來吃～

古巨基的放閃方法充滿童真。（微博圖片@古巨基LeoKu）

這個「老婆說」的系列，令古巨基更多了一個「寵妻狂魔」的稱號。另外，他並對他們的戀情一直保持低調，也不容許傳媒騷擾Lorraine的生活，可見對她的寵愛有如小公主。

點擊下圖看看他們如何低調放閃︰

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將生活無聊事變成愛情保鮮劑

大家可能對低調的Lorraine，並不太了解，雖然她比古巨基年長，但其實她也有搞怪的一面，古巨基就是被她的開朗性格所吸引，更曾笑說娶了她，「好似娶了個周星馳回家！」生活上一些無聊瑣碎事，也可以逗得大家大笑，古巨基曾在演唱會上分享他們相互間的趣事，因為他在結婚同年為愛吃甜品的老婆開設了甜品店，他說Lorraine試過將「快啲去雪櫃攞個芝士蛋糕」說成「快啲攞個雪櫃去芝士蛋糕」，這樣也令他笑得開懷，這種簡單率直，或者就是他們愛情的保鮮劑！

外界一直有聲音指比古巨基大4年的外表不相襯，可是他們以行動證明愛情的力量。（視覺中國）

2009年，古巨基第一次得「最受歡迎男歌星獎」，感動得首次在電視機前公開示愛。（網上圖片）

對着同一個人這麼多年，可能很多人都會感到沉悶，但筆者始終相信，如果你整天都會感到鬱悶，可能那人並不是「對的人」，真正的合適，是可以大家鬥無聊，鬥搞笑，各有各工作，也不會感到枯燥。在古巨基和Lorraine身上，或許看到的是，幸福的愛情不但需要陪伴，更需要是知足感恩，懂得知足才會懂得專一這些。

我 與你一世未夠多 與細水長流被歲月祝福的你我 嫌太習慣大可再熱戀過 古巨基《我與你》