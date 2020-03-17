【打天下】AK@MIRROR未知何時播　阿Jer：老闆睇過試片評價幾好！

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆），今日（17/3）與另外兩位兄弟 ─ 柳應廷（Jer）和Anson Kong（江𤒹生）一起到商台宣傳新歌。談到近日ViuTV劇集《二月廿九》網上好評如潮，AK直言，希望未來日子ViuTV劇集的收視會愈來愈高。

「梗係希望自己公司嘅劇集會有高收視，而家ViuTV嘅劇集已經開始係播一個鐘頭，可觀性會愈來愈高，另一個原因係，我哋好多同事、朋友都喺入面，好似阿Dee哥（ERROR成員何啟華）都有喺《二月廿九》入面演出，我就睇咗少少。」

另外由歐錦棠監製的《打天下》早前煞科，有份主演的AK說，現時仍未知這套劇何時播出。「而家我都未係好確實知道係咩日子播，早排我聽到話會係4月播，而家又聽到話會延期到6月，所以我估應該差唔多係喺暑假嘅時候推出。」

疫情影響ViuTV劇集《男排女將》拍攝進度 Anson Lo@MIRROR：搵地方好難！

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆，中），今日（17/3）與另外兩位兄弟 ─ 柳應廷（Jer，左）和Anson Kong（江𤒹生，右）一起到商台宣傳新歌《一所懸命》、《水刑物語》和《特登》。（陳順禎攝）

ViuTV新劇《二月廿九》熱爆，AK@MIRROR（右）受訪時坦言：「我睇咗少少，但就諗住出晒後，一次過由頭追到落尾。」身旁的阿Jer（左）隨即糾正拍檔：「大結局咗喇！」（陳順禎攝）

AK親自為《打天下》創作主題曲

問到有沒有跟棠哥商討，新劇推出的時候會怎樣宣傳造勢？AK說，「原本話4月出嘅時候，棠哥係有諗點樣宣傳，例如叫我同阿談（談善言）拍啲空手道嘅片，但呢個仲未Firm得到。加上而家又要延期，所以要再遲啲先可以Organize過啲宣傳策略。」AK又透露《打天下》的主題曲出自其手筆，但現階段仍未是時候公布。

談到《打天下》的吸引力如何，AK不忘賣花讚花香，「呢套係香港第一套以空手道作為主題嘅電視劇，而且演出陣容相當鼎盛，有真係好熟悉空手道嘅男主角棠哥，佢亦都搵咗好多世界級嘅真實拳王客串，咁我同阿談都係特登為咗呢套劇由零開始去學空手道，我亦都會有一條小小嘅愛情線喺入面，大家可以拭目以待。」

AK直言，除了拍攝之後有看過少少片段外，他仍未看過剪輯版的《打天下》，反而經理人花姐和老闆魯生（ViuTV總經理魯庭暉）有看過，身旁的阿Jer爆料：「老闆既評語都幾好喎，佢覺得Anson Kong做戲嘅時候，有以前郭富城的影子，佢哋話AK可以走呢個路線。」AK聽罷先驚訝後興奮，然後說：「真係咩？多謝老細！」

《打天下》是AK@MIRROR入行以來首次參演的劇集，劇中扮演歐錦棠的徒弟，戲份不少，他說自己在拍攝時已看過前段的初剪版本，「但我反而想睇番後少少嘅場數，當時大家已經熟絡咗，我都開始對（拍劇）呢件事熟習嘅時候嘅嗰個狀態，我想睇嗰啲片段多啲。」圖為他在日本沖繩拍外景時留影。（Anson Kong fb專頁）

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