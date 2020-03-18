彭懷安入紙娶圈外女友恨做爸爸　曾與朱慧敏拍拖7年最終分手

以跳舞組合EO2成員出道，現年41歲的彭懷安 (Eddie) 即將步入人生的另一階段，他於本月11日正式入紙申請註冊結婚，迎娶圈外女友Ivy。在擬結婚通知書上可見，Eddie以原名「彭迪安」作登記，報稱職業是「Businessman」（商人），而他的女朋友Ivy的中文名是鄭佩儀，報稱職業是「Financial Planner」（財務策劃），和Eddie同樣是41歲，一對準新人均報住同一個大埔地址，證明兩人在婚前已展開了同居的生活。

Eddie與他的圈外女友Ivy。(ig@eddiepang)

據悉，Eddie與未來老婆Ivy是於他好友葉文輝（啤梨）的婚宴上認識的，當時Eddie出任兄弟團，而Ivy則是姊妹團，之後大家有約出來朋友聚會並日久生情。由於Ivy是圈外人，加上Eddie為保戀情，所以拍拖以來一直都很低調，從沒有刻意公開戀情，亦沒有在社交網上post過他和女友的合照，最多也只是post過一大班朋友，包括女朋友在內的聚會相。

Eddie一直想成家立室。(ig@eddiepang)

有指其實Eddie都想早日成家立室。他接受傳媒訪問時就坦言自己真的好恨做爸爸，但就否認是奉子成婚。由於疫情關係，Eddie表示會先簽字註冊，婚宴的事等疫情過後再算。Eddie曾經與朱慧敏拍拖七年，兩人更已到了談婚論嫁的階段，可惜未能開花結果。