彭懷安朱慧敏曾訂婚並合資做生意　七年情斷全因男方經常玩失蹤？

以跳舞組合EO2成員出道，現年41歲的彭懷安 (Eddie) 即將步入人生的另一階段，他於本月11日正式入紙申請註冊結婚，迎娶圈外女友Ivy，Eddie這次拍拖一直都保持低調。而他入行多年以來最為人知的一段情，就是他曾經與現年38歲的朱慧敏 (Queenie) 拍拖七年，兩人自2011年起相戀，更已到談婚論嫁階段，可惜未能開花結果。

Eddie即將迎娶圈外女友Ivy。(ig@eddiepang)

Eddie與Queenie曾經經歷了多次的離離合合，當年兩人起初拍拖時也十分低調，但之後戀情穩定便愛得高調，不時公開放閃，是大家公認的一對。兩人還一起夾份投資飲食生意，拍住上進軍飲食業實行情侶檔上陣搵真銀。而在2015年，一心想成家立室的Eddie特地在Queenie的亡母墳前向她求婚，以表誠意，求婚成功之後即隨在社交網出post貼合照宣布喜訊，兩人其後亦有為婚事籌備，例如揀選首飾金器等嫁妝。

彭懷安與朱慧敏曾經訂婚。(ig@eddiepang、ig@queeniechu422)

可是，翌年Eddie卻被拍到跟異性拖手逛街，即爆出他背住Queenie偷食的傳聞，雖然男方事後否認有偷食，但已傷透Queenie的人。Queenie之後曾數度將婚期押後，同年9月Queenie更公開表示自己已經回復單身。然而兩人分手後仍保持朋友關係，且經常出雙入對，令外界揣測兩人其實已成功復合，不過他們均異口同聲表示彼此只是朋友，令這段關係顯得撲朔迷離。直到去年2月Eddie接受訪問時坦言感恩和Queenie這段七年情，Queenie即h向外界透露其實Eddie跟她拍拖時經常玩失蹤，令她要忍痛決心斬斷情絲。