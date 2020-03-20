《交響情人夢》內地版！林允越級挑戰扮野田妹　顏值不及上野樹里

內地劇集《蝸牛與黃鸝鳥》，原名《讓全世界都聽見》，改編自2006年日劇《交響情人夢》；故事述說一個從小頂著光環的鋼琴王子，與一個鋼琴怪才學妹相遇，兩人一起打開音樂的新視野，完成彼此的夢想！這次由《你好舊時光》、《大宋少年志》的張新成化身鋼琴王子黎真逸，與《鬥破蒼穹》的林允領銜主演，在戲外原本就是鋼琴好手的張新成，這次準備在戲裡大顯身手，粉絲大呼十分期待！

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劇情簡介：

鋼琴王子黎真逸（張新成飾）一直夢想能成為指揮家，但兒時飛機事故使他產生嚴重心理陰影，一直無法搭飛機出國進修，變成追夢的最大障礙， 在失意之時遇上了鋼琴怪才方小萵（林允飾），無章法的風格卻有自由飛翔的琴音，滿滿的熱情讓黎真逸再次燃起追夢的勇氣，通過華裔指揮大師王米奇的考驗，成為王米奇的徒弟；最後方小萵幫助黎真逸克服兒時的心理陰影。 黎真逸的心理陰影被治好，與方小萵一起出國。 方小萵在巴黎留學，而黎真逸則去參加國際指揮大賽。 黎真逸在取得比賽之後，兩人一起到歐洲深造，完成一起合奏演出的夢想。

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上映資訊 開播時間：暫定2020 頻道平台：芒果TV、湖南衛視金鷹獨播劇場 導演：劉俊杰 主演：張新成、林允、寧理、寧桓宇、方圓

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