三生三世枕上書│迪麗熱巴激吻戲拍到窒息？眼利網民發現咬爛嘴

迪麗熱巴、高偉光主演《三生三世枕上書》，戲中2人所組「鳳東CP」在觀眾殷殷期盼下終於圓房、大洗鴛鴦浴，放閃撒狗糧撒到最高點，劇中圓房時，迪麗熱巴假裝失憶又裝睡，害羞不敢面對人生重要時刻，看得網友相當激動，直說：「迪力熱巴等太久了！圓夢了！」

高偉光（右）、迪麗熱巴在劇中上演窒息之吻。（《三生三世枕上書》劇照／WeTV）

《三生三世枕上書》故事描述白鳳九（迪麗熱巴飾）和東華帝君（高偉光飾）之間，長達2千年的糾葛情緣：「鳳東CP」更被喻為史上超強神仙眷侶，2人在戲中光是凝視對方就很有愛，互動甜到出汁，該劇也曝光吻戲花絮，只見迪麗熱巴被踩到腳也沒吭聲，仍吻得敬業，還有眼尖網友觀察到她被吻得快窒息，連高偉光的嘴唇也被咬破，2人之間的蒙眼之吻、睡夢之吻、窒息之吻，每一幕都浪漫到令人屏息。

該劇預告曝光，高偉光因迪麗熱巴與其他男人多講了幾句話，而打翻醋桶，一把將她拉近浴缸，瞬間一起洗了鴛鴦浴，高偉光撒糖還沒完，大吐甜言蜜語：「你雖讓我傷心，但我一個男人，怎麼能讓你也傷心呢？」又說：「那麼喜歡你，又怎麼可能去喜歡別人呢？」惹得迪麗熱巴回：「吃醋好歹有個度，是時候也該收一收。」湊上前往吃飛醋的男人臉頰親了一口，害羞鑽進水裡，讓網友打趣道：「高偉光是八荒六合第一醋桶。」

迪麗熱巴（左）高偉光在劇中，光凝視對方就很有愛。（《三生三世枕上書》劇照／WeTV）

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《三生三世枕上書》熱播，迪麗熱巴、高偉光也在微博隔空傳情，前者自稱是母系女友，流露關愛之情說：「帝君，小白一定會對你很好很好的。」高偉光則自認深情回：「小白，你在我身上這樣操心，我很高興。」甜到牙疼的互動，再掀網友熱議。

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