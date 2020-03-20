傳羅志祥周揚青斷八年情　經理人四大心機行徑致分手？

現年40歲的羅志祥與內地網紅周揚青相戀八年，二人不時在網上放閃曬恩愛，感情穩定！可惜，近日又爆出二人分手的傳聞，有指他們自年初起突然零互動，周揚青更在微博宣布自己「要開始營業了」，疑似暗示回復單身！不過，有眼利的網民就猜測導致二人真正分手的原因或與小豬經理人小霜的心機行徑有關！

二人近年本來越愛越高調！（網上圖片）

雙方未有正面回應分手傳聞！（IG/@gracechowwwww）

據知，比小豬大一歲的小霜自1997年就擔任小豬的經理人！外界傳言，小豬每場大大小小的活動，小霜均會到場親力親為。她更在羅志祥面臨合約糾紛時，站出來，仗義無條件的幫助羅志祥打官司，一直協助他發展演藝道路至今。

小霜（左一）永遠站在羅志祥身邊！（IG/@kinihsu）

點撃下圖睇小霜！

線索一：經理人小霜不時上載曖昧照片

有指，小霜多年來一直與周揚青水火不容，二人的社交媒體除了沒有互相關注外，更有不少火藥味！而小霜最近不少心機行為，亦有刻意觸怒正印周揚青之意。譬如在分手傳聞鬧得沸沸揚揚之際，小霜竟與小豬同步曬出疑似情侶互動造型Pose，相當曖昧！

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線索二：經理人小霜連番暗寸周揚青

不少網民指小霜並非第一次上載如此曖昧的照片，早在2015年小豬與周揚青被拍到約會牽手的照片時，小豬大方承認戀情，而小霜則在IG指「低調做人，高調工作」，滿滿醋意。她又在2016年周揚青經營的網店被外界爆出發票作假的負面新聞後，在IG特意強調「記得幫我留收據哦」，暗寸對方！

線索三：二人擁同款鞋 力證地位平等？

在去年4月，小霜又在IG曬出一張穿著羅志祥鞋子的照片，並稱自己的鞋子還沒到所以先偷穿羅志祥的過癮一下。之後，周揚青亦上載同款鞋反撃指：「迫不及待想飛回台北拿我的禮物。」但幾天後，小霜又出招指小豬一飛回來就帶她去專櫃買鞋，還不用她自己刷卡：「他馬上說送給我」。

線索四：上載小豬浴袍照 測試正印容忍度？

在小豬40歲生日時，小霜特意安排一場秘密生日會，之後周揚青在另一地方又搞生日會，難為小豬都要覺得好驚喜！而最過份的是，小霜曾上載過小豬身穿浴袍在酒店的照片，給人不少聯想空間，再次測試正印周揚青！畢竟小豬和周揚青已經相戀八年，不少網民都希望分手的消息是假的。