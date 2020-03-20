【飛檳吧！男神】莫竣名與黎學勤馬拉艷福無邊　有得攬仲有得摸？

ViuTV全新節目《飛檳吧！男神》將於下周一（23日）起，逢星期一至五晚上11時正播出，食正該台最高收視時段。兩位廣告界男神莫竣名（Louis）及黎學勤（Jeffery）繼《一路向西伯利亞》後再度合作，飛往馬來西亞檳城接管一間具有酒吧、餐廳及沙灘的旅館。為了提升旅館業績，二人找來檳城各界美少女出手相助，演變出段段衰衰格格的溝女比拼。

莫竣名（左）、黎學勤（右）獲馬來西亞美女李格莹（中）接機。

節目第一集內容講到，Louis與Jeffery到達檳城機場後，即獲曾參加選美比賽、現為馬來西亞KOL的美女李格莹（Geying）接機，Geying熱情地送上擁抱，二人喜出望外，Jeffery更被Louis笑指怕醜到面紅。Geying之後又語出驚人，問起Louis與Jeffery到埗後想吃些甚麼時，見二人沒有反應，便立刻補一句：「食我？」令平日口花花的二人亦難以招架。

黎學勤在節目中可謂艷福無邊。

Louis與Jeffery接管旅館後的首個任務，就是要建造一條木梯，方便住客上落沙灘。二人出盡奶力鋸木，認真工作的樣子吸引到另一位美女─馬來西亞性感網紅兼夜場DJ雨心（Jeana）的目光，其後Jeana更主動邀請Jeffery為她背部搽太陽油，Jeffery可謂艷福無邊！

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