Coffee林芊妤另類教育翟伯伯珍惜食物　一句說話激嬲阿仔

好多父母面對小朋友食得慢或者食嘢扭計唔專心都感到好頭痛，林芊妤（Coffee）近日都遇到囝囝翟德彥（翟伯伯）有這個問題，她日前拍片分享如何對付扭計唔食嘢的細路，不過她最終也因囝囝的眼淚而心軟失守。

Coffee原本打算透過與囝囝「爭食」，教育他珍惜食物，可是最後不太成功。（影片截圖）

Coffee昨日在社交網站上載了一條短片，一身居家睡衣look的Coffee捧着囝囝的專用餐碟，吃本來屬於他的紅石榴，還吃得有滋有味，發出誇張的讚嘆聲，不消幾口就將紅石榴吃光，然後將空碟還給翟伯伯，他看見碟中空空如也，即時發脾氣大力拍打面前的碟， Coffee留言表示：「我個仔，食嘢好慢吞吞有時又扭計唔肯食，所以今日決定要搶佢啲紅石榴，點知佢動咗真火哈哈。」

事發經過：

+ 4 + 3 + 2

本來Coffee打算用這個另類方法教育囝囝珍惜食物，不過見囝囝發脾氣兼流眼淚，她亦馬上心軟將紅石榴撥落囝囝的碟中，不忘教育囝囝說：「仲有好多，所以以後食嘢你要快啲，唔好慢吞吞，畀人食晒啲嘢咁點算呀？係咪呀？」本來眼見又再次有紅石榴吃，翟伯伯已安定下來，不過阿媽最後卻爆出一句「小氣」，令他即時皺眉喊出聲，Coffee亦只好再添些紅石榴給他平息阿仔怒火。原本想教育囝囝珍惜食物，不過成果似乎與預期有所落差。

Coffee不時在社交網站分享與囝囝的相處點滴。（IG圖片／coffee89921）