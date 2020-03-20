馮盈盈IG長文解讀月經論：沒有覺得是核突、肉酸、變態

馮盈盈因日前在電台節目自爆兩年前嘅「血」淚史而被起討論。（資料圖片）

性格爽朗嘅馮盈盈，向來都有話直說，早前佢作客鄭裕玲（Do姐）電台節目《口水多過浪花》時，提到18年TVB台慶一身性感See-through晚裝背後嘅「血」淚史，盈盈指當晚撞正生理期，由於晚裝設計唔適合著內褲，於是佢頂硬上試用衛生棉條。



盈盈唔認為公開討論月經有咩問題，但佢話明白因字眼用詞引起聽眾不安，所以道歉。（crystalfyy@IG圖片)

訪問出街後，引起不少網民討論，有人認為盈盈言論太過出位，亦有人認為佢事無不可對人言。盈盈昨晚在IG罕有發長文為自己嘅「血」淚史解話，她表示沒有想到大家會有咁強烈嘅反應，原因係「一個正常健康沒有懷孕的女生每個月都會經歷一次月經，就正正是她的名字由來，這是正常生理現象，更是身體健康指標」她指月經伴隨女性人生大部分時光，如何選擇月事用品十分重要，但點解大家鮮有公開討論，係因為「傳統觀念上經血是不潔、污穢，甚至不祥，令人對月經產生恐懼和負面的印象。」

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盈盈於IG發長文解釋月經論。

盈盈又表示在節目中分享個人經歷時，已照顧了聽眾的尺度及廣播準則，故用上了「女生一個月不太方便的幾天」去形容生理期，「如果你覺得我用詞還是包裝得不夠含蓄、太露骨、令你不安，我為此感到抱歉。」不過，道歉歸道歉，盈盈話希望大家可以明白月經係女性生活的一部分，並指女性應該更加好好了解自己身體，才能拋開各種束縛。月經長文一出之後，除有大量網民讚盈盈講得好之外，亦有留言表示「拒絕月經污名化」、「女權先鋒」。