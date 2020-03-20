【鬢邊不是海棠紅】佘詩曼微博回應戲份少問題　網友撐演技到位

由黃曉明﹑尹正﹑佘詩曼主演的民國劇《鬢邊不是海棠紅》（3月20日）終於官宣要開播了，不過從劇集先前悉出的先導片與近日播放的預告片而看，女主角佘詩曼出現的鏡頭不多於十個，令到不少網友都覺得她戲份好少。對此佘詩曼就在微博貼文作出回應，並直言范湘兒這個角色有著以簡馭繁的大智慧令她十分喜歡，加上是同金牌監製于正合作，所以她沒理由不出演這個角色。

佘詩曼的新劇播出令人非常期待。（《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）

《鬢邊不是海棠紅》是一部以京戲為主的劇集，更被網友稱為是《霸王別姬》的劇集版。事關該劇找來雙男主演出，主要圍繞商細蕊（尹正飾）﹑程鳳台（黃曉明飾）因戲曲結緣相知﹑相敬﹑並肩前行砥礪抗爭的故事。而佘詩曼就飾演女主角范湘兒是程鳳台的妻子，對丈夫非常好而且全力支持他的事業與理念。

正因為根據劇集這個套路所以在先導片中尹正﹑黃曉明的鏡頭就特別多，而佘詩曼出現的鏡頭就只有5個而已，因此有網友就認為她的戲份特別少。而就在臨近劇集播出之前，佘詩曼就在微博對范湘兒這個角色進行了解讀，並承認該角是戲份不多，不過因為該角色的個性令她感到人物的「真」，所以她非常喜歡就接演：「范湘兒讓我有種躁境中心生「清淨」的愜意。她極簡，卻有以簡馭繁的大智慧。幾小時的飛行時間，便讀完了范湘兒，戲份不多，但湘兒需「簡」如此。」更因為該劇是于正親自找她出演，佘詩曼非常欣賞對方的「真」與自己喜歡京劇的心，所以就接演該劇集。

尹正的京劇扮相非常吸引。（《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）

佘詩曼因為喜歡女主角的個性而接演。（《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）

事實上，佘詩曼喜歡戲曲的原因好大機會同她多年前出演劇集《帝女花》有關：「02年我主演與了改編自經典粵劇《帝女花》的同名劇集，飾演長平公主，而仙姐則是首演粵劇《帝女花》中的長平公主。同时也有合唱了由粵劇改編的主題曲《帝女芳魂》。在這次合作中，我第一次感受到了我們國家戲劇文化的博大精深，這也是我和戲曲緣分的開始。」所以待多年後在2018時，于正發出邀請出演《鬢邊不是海棠紅》，佘詩曼就被劇集題材吸引繼而有興趣接演。

不少網友眼見佘詩曼的貼文之後都大表認同，直言角色的戲份無論多或少，最重要是劇本寫得好演出者能打動觀眾，而大家都相信佘詩曼可以做得到，對她演技充滿信心，大家在微博紛紛留言道：「挺大度的她」﹑「只有演到位就行」﹑「優秀演員」等，表示會準時收看。

佘詩曼的演技令人非常期待啊！（《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）