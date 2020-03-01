TVB兩大視后內地新劇傳同期開播　胡杏兒比佘詩曼更大機會跑出？

回望這十多年有不少香港藝人都紛紛北望神州，將演藝事業轉移內地發展，到底多年過去他們在內地吃得開嗎？事實上內地觀眾對香港藝人並不陌生，但他們在內地發展均大多從配角做起，不過有兩位頂着視后光環的女藝人就特別幸運，多年來在內地拍攝的劇集中均以做女主角為主，在內地戲劇圈已經佔了一席位。

她們就是佘詩曼與胡杏兒，其中以佘詩曼就最為出色，首次參演內地劇集便擔任第一女主角，是TVB視后中成績最頂尖的一位。最近亦爆出她主演的劇集《鬢邊不是海棠紅》與胡杏兒主演的《末代廚娘》會即將播出，不禁令人聯想兩大視后正面交鋒到底誰會再掀起高人氣，我們就拭目以待。

佘詩曼與胡杏兒在內地人氣非常高。（佘詩曼﹑胡杏兒微博圖片）

事實上，海外藝人選擇在內地發展的確要面臨許多挑戰，當中最大的問題便是「演員配額限制」，有明文規定劇中男女主角不能同時由港澳台演員出演，所以在香港已經是一線地位的演員，在內地並不一定能當主角。據廣電總局早年發出的《關於加強對聘請港、澳、台從業人員參與廣播電視節目製作管理的通知》規定，一套境內電視劇，是不可超過5名港澳台人士擔任主創人員的，所以好少海外藝人回內地發展就立即有第一男／女主角做，第一主角的角色大部份都是挑選內地藝人出演為主的，海外藝人通常都是從配角做起。

但是佘詩曼、胡杏兒在這一方面似乎影響不大，或許與她們的人氣、名聲有關，她們幾乎都是好快地就擔任第一女主角。其中以佘詩曼就最為出色，2003年拍第一部內地劇《乾隆下江南》就已經擔任第一女主角，繼而出演《審死官》、《嫁入豪門》、《大漠風雲》等都是第一女主角，而且是連續性擔任第一女主角非常厲害。在去年接拍的新劇《鬢邊不是海棠紅》中她亦是第一女主角，從2003年到2020年拍攝的九部內地作品中，她有7部是擔任第一女主角，可想而知她在內地是非常受製作方歡迎。而在2018年播出的《延禧攻略》則是她在內地作品中第一次出演配角，不過因為演技出色關係，她的討論度不輸女主角吳謹言。另外，已拍畢的古裝劇《燕雲台》則是她第二次擔任配角，女主角是內地女星唐嫣。

佘詩曼在內地做過七次第一女主角。（《延禧攻略》微博圖片）

而僅次於佘詩曼的則是胡杏兒，2010年她首次拍攝內地劇《美人心計》是做配角，直到兩年之後的2012年她才迎來人生第一部擔任第一女主角的劇集《跑馬場》，至今拍攝過十部內地劇的她只有四部是擔任第一女主角，不過來到去年拍攝的清裝劇《末代廚娘》她則已降為第三女主角，不禁令人覺得有倒退跡象。

佘詩曼與胡杏兒近年因為播出的《延禧攻略》與《那年花開月正圓》在內地人氣急升，去年二人相繼接拍新劇《鬢邊不是海棠紅》與《末代廚娘》均未播已經在微博討論度非常高。就在近日網上就爆出佘詩曼主演的《鬢邊不是海棠紅》將會在3月播出，而胡杏兒主演的《末代廚娘》則傳在5月首播，兩大視后在今年上半年正面交峰令不少網友特別期待。

胡杏兒出演《那年花開月正圓》令人印象深刻。（網上圖片）

二人的新劇被傳會在近月播出。（《末代廚娘》﹑《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）

翻看微博得知目前《末代廚娘》的聲勢比較高企，微博粉絲追蹤人數有超過28000人，而《鬢邊不是海棠紅》則只有11000人追蹤。而不少網友對於黃曉明有份主演的《鬢邊不是海棠紅》亦抱不期望的態度，直言他過於油膩的演技會令人卻步，大家在微博留言道：「我依舊不敢直視太油膩了」、「不敢看黃曉明的劇」等，害怕他又演成霸道總裁似的。而《末代廚娘》反而令網友更有期待感，除了該劇有內地人氣新生代明星海陸、紀凌塵擔任主角之外，香港歌手鄧麗欣亦難得參演一角，應劇是她人生中首部清裝劇，因為新鮮感的問題令不少人期待。

雖則如此看來《末代廚娘》比起《鬢邊不是海棠紅》佔較大優勢，但《鬢邊不是海棠紅》的卡司是相當厲害的，除了有佘詩曼、黃曉明之外，還包括有尹正、黃聖依、馬蘇、米雪、王茂蕾等，幾乎都是實力派演員。到底兩大視后誰會在今年再次人氣急升，我們就拭目以待。

鄧麗欣的演出令人期待。（《末代廚娘》微博圖片）