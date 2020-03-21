【1圈圈】陳煒入TVB與萬綺雯待遇大不同　由低做起：貼錢都冇所謂

陳煒有份主演的新劇《法證先鋒IV》播得如火如荼，劇中她、康華與鄭子誠的三角關係亦看得觀眾相當過癮！日前，煒哥就接受商台梁泰來主持的《1圈圈星光背後》訪問，大方講到自己當初入TVB不介意由低做起的原因。

煒哥上電台講自己初入TVB的待遇！（IG/@terryleungsc）

煒哥自從在2012年轉投TVB，參演的劇集至今超過20部。原為「亞視一姐」她最初被安排客串兩集《金枝慾孽2》，演出更以性感為主，但煒哥對於自己曾一度被輕視就表示不介意：「我自己又唔太介意，因為當時幾年冇拍戲又重新拍返戲，都需要Ｗarm up下……如果一開始畀女主角我做又喺TVB，反而個壓力會好大。（唔係喎，田蕊妮同萬綺雯一入TVB戲份都好重。）田蕊妮都係慢慢做，咁蚊蚊不嬲都係好一線嘅一線……我覺得唔可以人比人。（當時要做大反派又要性感，會唔會難受？）我覺得OK，我對自己有信心，只要啲戲一出，觀眾同監製自然會睇到。」

萬綺雯當年一出道即成為亞視力捧的對象！（陳十三--萬綺雯微博照片）

萬綺雯加入TVB後多次擔任女一。（youtube影片截圖）

當時她在《法網狙擊》中，一件頭、三點式樣樣齊。（網上截圖）

點撃下圖重溫煒哥性感演出！

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被主持問到一開始答TVB和亞視的人工會否相差好大時，她笑稱：「最初簽嗰陣時？最初簽都差幾遠。（點解都肯？）機會，以香港嚟講（TVB）都係畀演員最多發揮同產量嘅平台，我覺得喺TVB拍戲先最多俾觀眾睇到，貼錢都冇所謂。」對於感情，與醫生陳國強熱戀中的煒哥就大爆對方畫功了得，會不時送上卡片，相當甜蜜，暫時未有結婚計劃。

陳煒在《宮心計2深宫計》中演的太平公主是大反派，故裝束和妝容都非常霸氣，盡顯美態，雖然是奸角，不過她憑角色得到《萬千星輝頒獎典禮2018》的「最受歡迎電視女角色」，可見她得到觀眾的喜愛。（劇照）

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