【N號房】性虐案主腦「博士」照片曝光　25歲優材生曾獲頒獎學金

韓國發生的「N號房」性暴力案件震撼亞洲，網民發起公開管理人「博士」趙某的的聯署，已有超過230萬人參與支持，不少藝人亦有發聲，包括EXO燦烈、伯賢、鄭容和和Girl’s Day惠利等。今天（23日）SBS新聞則公開了「博士」的照片，以及他的優等生的事實。

韓國有保護犯人肖像的法律，因此網民在青瓦台發起聯署要求公開「N號房」犯人及全部會員的照片和個人資料。而SBS新聞則在晚上率先公開，自稱「博士」聊天室管理者的照片及真實成員。「博士」是一位名為조주빈的25歲大學畢業生，記者亦走訪他曾就讀的大學進行了解。主修情報通信系的「博士」，不時會寫校報專欄，亦擔任學校的編輯局長。「博士」更是成績優秀的學生，4個學期中，有3個都考到平均4.0以上的高分，也拿過不少獎學金。

「N號房」性暴力案件引公憤 鄭容和、惠利等藝人參與聯署發聲

SBS新聞公開「博士」照片。（SBS截圖）

「博士」成績雖然優秀，但他的舊東西則大爆他與學校教授關係不算太好，亦不時會發生矛盾，就連校報上的內容也只是「想寫就想」。除此之外，2018年於大學畢業後，「博士」曾在Telegram上開設第一個聊天室，刊登販賣槍械及毒品而被控詐騙。去年9月他則在開設「博士房」，再演變成「N號房」去賺取更多金錢，而警方明天則將對是否公開犯人的肖像而進行審議。