「N號房」性暴力案件引公憤　鄭容和、惠利等藝人參與聯署發聲

最近韓國「N號房」性暴力案件引來全民公憤，當中超過26萬人涉及曾經加入相關聊天室，包括未成年少女在內，最少已有74名女性受害。案件公開後，有網民在青瓦台發起聯署，要求公開「N號房」管理者及參加者的容貌和個人資料，不少韓星包括鄭容和、Girl's Day惠利和2AM趙權等都有發聲支持。

「N號房」性暴力案件發生自2018年12月，當時名為「godgod」的高中生在Telegram開設1號聊天室，威脅一些曾拍攝過裸照及性器官照片的女生，迫她們成為性奴，並在聊天室散播其不雅照片或影片。而聊天室由1號開到8號，加入者想看更多相關淫穢物就必須付錢，入場費由25萬韓元（約$1,500港元）到150萬韓元（約$9,100港元）不等，因此又有「N號房」之稱。聊天室主要以虛擬貨品做交易，因此不易被發現及追蹤，讓加害者的身份被隱藏。

「N號房」由一開到多個聊天室，流傳着大量性暴力影片及照片。（Naver）

按圖睇「N號房」的運作：

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「N號房」中流傳的內容更是令深入調查的記者感到可怕，除了偷拍照、女藝人合成照及直播的性愛或強姦影片外，當中更涉及大量駭人影片！記者提及稱為「博士」的趙某以高價招募模特兒等，向有經濟困難的女性下手。在「博士」管理的聊天室中，有女生被迫用刀在身體刻上「奴隸」及「博士」字樣，被迫吃糞便飲尿，被迫虐待親弟妹，甚至有未成年女生被迫在性器官內放蟲，其變態程度，記者事後花了一段時間亦無法釋懷。

稱為「博士」的趙某已被警方拘留，現在面臨最少7項調查。（NEWSIS）

遇到同類事件，應該如何處理？

而加入「N號房」除了要付費外，每位群組成員每天都要被要求上傳淫穢物，甚至要偷拍自己家人、朋友和女友當成等價交換，因此推測大部分受害者也是毫不知情。根據警方公開的調查可見，「N號房」最多人的聊天室涉及23500人，估計最少有26萬人曾加入相關聊天室，即每一百個韓國男性中，就有至少一人與「N號房」有關。

短時間內已有超過227萬人參與聯署。（青瓦台截圖）

氣憤的網民在青瓦台發起聯署，截自23日下午一時，已分別有超過227萬及157萬人參與聯署要求公開「N號房」犯人及全部會員的照片和個人資料。而歌手鄭容和、Girl's Day惠利和2AM趙權、前Wonder Girls惠林、VIXX Ravi、白藝潾、柳昇佑、演員安普賢、文佳煐和夏沇秀等都有參與聯署，為受害女性發聲，當中惠林更在IG大罵「#曾在房間的你們都是加害者」。現時「godgod」和「博士」已被警方拘留，可是仍有不少聊天室成員反駁自己才是受害者，認為付費就沒有錯，斥被拍的女性才是大意。

Girl's Day惠利上傳聯署後截圖表示「比起憤怒更覺得恐怖」。（IG/@hyeri_0609）

按圖睇部分發聲韓國藝人：