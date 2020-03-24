【飛檳吧！男神】黎學勤莫竣名大馬開酒吧奉旨溝女：啲女仔好熱情

兩大廣告界男神莫竣名﹙Louis﹚同黎學勤（Jeffery），前年為ViuTV主持《一路向西伯利亞》，節目雖然係以旅行為名，但觀眾都一致認為溝女為實。莫竣名同黎學勤今年再次合體，名為《飛檳吧！男神》嘅節目，話就話係要經營旅館兼酒吧餐廳，但每集嘉賓唔係網紅就係選美小姐，做苦力都開心過人。不過，上得山多終遇虎，提到導演精心設下嘅「伏位」時，莫竣名都忍唔住爆粗話恐怖過《入住請敲門》……

養精蓄銳兩年，黎學勤同莫峻名再次一齊溝女，《飛檳吧！男神》每集都有網紅或選美小姐參與，真係好開心。（劉智源攝）

韓國實境真人騷《尹食堂》由4位藝人去到外國合力打造小店，並向當地人推廣韓國美食，收視屢創新高。內地隨即出了一個《中餐廳》，仲唔經唔覺拍到第三季。ViuTV嘅《飛檳吧！男神》，同樣係由藝人去經營酒吧旅館，但一問到賺定蝕嘅時候，黎學勤一個苦笑已交代了所有，再來係莫竣名話拍攝時忍唔不停開酒飲……「導演都有俾壓力，每日都報告賺蝕幾多，但我哋最終都無問蝕幾多，但應該係大出血，因為我哋差不多拍二十日，但得兩日係賺錢。」反正酒吧又不是自己生意，賺或蝕當然沒有壓力，有女溝才是最重要吧？！「我哋有做任務賺外快，試過早上5點出海捕魚，book埋船有師傅跟，點知出海兩個鐘頭後，船夫先話想要合法捕魚要再坐多幾個鐘，結果只係捉到4條魚，埋岸之後去魚市場買。」

今輯繼續好豔福，不過黎學勤話做完以上動作之後，都有即時向女友投案。

員工先係真正CEO

莫竣名表示由於酒吧並非位於市中心，人流是其中一個問題，另外酒吧員工嘅態度亦令二人非常頭痛，黎學勤說：「香港一般都係中午就去準備，但佢哋臨開鋪先現身，變咗好多嘢都要我同Louis做，有時同佢哋講嘢，明明係露齒笑，但原來係唔明我哋講咩，當我哋傻仔咁。」員工唔聽話，身為老闆嘅兩位連房都要自己執埋，可有意外驚喜？「有啲正方形包裝嘅嘢，用完就咁丟地下……」黎學勤說時都頻頻直呼核突，莫竣名則在一旁偷笑話：「導演見到咁開心，都一定叫我哋去執啦。」

黎學勤話都有興趣拍《入住請敲門》，但先要條件係莫峻名一定要在場，但莫竣名聽完之後就話應該會變笑片。（劉智源攝）

大馬女嘉賓易溝啲

俗語都有話「有咁耐風流有咁耐折墜」，聽完折墜，係時候分享風流史。對於今次嘅女嘉賓，兩位名草有主嘅男士都好含蓄咁表示：「比起《西伯利亞》，今次溝通係方便好多，西伯利亞景好靚，但同女賓互動唔多，或者係因為佢哋比較內斂，但馬來西亞比較熱情，會好照顧我哋，不時問我哋慣唔慣。」口花花撩女仔、搽太陽油等舉動會否被事後清算呢？黎學勤笑住咁話：「都驚架，但有即時報案。」至於莫竣名，拍攝期間其女友曾飛往當地探班兼慶祝生日，整個人即時變得非常內斂。黎學勤說：「佢拍《西伯利亞》時好主動，一有靚女就話『我嚟』，今次係一拍完cut機即走埋女朋友身邊,，搽太陽油就叫我去。」莫竣名聲稱唔係怕，而係擔心會中伏，所以才將重要任何交由黎學勤執行。

旅館員工唔願做，兩位老闆自己出手執房，結果一間有屎一間張床又有用過嘅安全套。

姐姐入房坐大脾……

雖然係生意失敗，但導演同製片見大家做咁辛苦，所以最後都安排咗一場又一場嘅慶功，但惡夢因而降臨喺二位男神身上。受害者黎學勤憶述：「叫完酒之後，突然有班姐姐入嚟，一入嚟就坐喺我大脾，我完全俾唔到反應 。」另一受害者莫竣名：「你嚟飲酒可以，但唔好摸手摸腳嘛，製片話我怕羞，所以叫咗其一個姐姐cheer up我，你知唔知佢行為係點？我當時著短褲，佢伸咗隻手入我條褲（從褲腳），真係what the fxxk。」莫竣名強調只係大腿失守，重要部位未有被姐姐觸及。「最後點收科?係咁叫飲杯囉，因為佢隻手要拎杯摸唔到我。」到底呢個環節係伏定係真心慰勞宴？二人都表示無從深究，莫竣名更笑言應該係之前拍節目前玩得太幕後，導致今次遭報仇。

場地提供：Comma Party

黎學勤服裝提供：D-mop

唯一一次賺到錢嘅係搞speed dating。