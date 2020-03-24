【N號房】主腦「博士」做義工生活照曝光　藝人聯署要求公開身分

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

韓國發生的「N號房」性暴力案件震撼亞洲，網民發起公開管理人「博士」趙某的的聯署，不少藝人亦有發聲，包括EXO燦烈、伯賢、鄭容和和Girl’s Day惠利等。日前，SBS新聞則公開了「博士」的照片，以及他的優等生事實。而網上流傳更多關於他的生活照曝光。

稱為「博士」的趙某已被警方拘留，現在面臨最少7項調查。（NEWSIS）

按圖睇部份發聲韓國藝人：

+8
+7
+6

南韓SBS的報道指「博士」是25歲的大學畢業生，他名為趙周斌（조주빈）記者亦走訪他曾就讀的大學進行了解。主修情報通信系的「博士」，不時會寫校報專欄，亦擔任學校的編輯局長。「博士」更是成績優秀的學生，4個學期中，有3個都考到平均4.0以上的高分，也拿過不少獎學金。

趙某的日常照片在網上被瘋傳。（微博圖片@新浪娛樂）

+4
+3
+2

而網民發現在3個月前，「博士」還到幫助殘疾人的團體做義工。他更曾擔任藝工團的團長，還直接負責了活動。他所在的團體在多個保育院、殘疾人設施等進行過服務。認識他的人說，他看起來很平凡，有時看起來還很善良，知道他是引起公憤的性犯罪案主犯後，感到很大衝擊。去2019年3月至12月期間，「博士」在該團體企劃或直接參與過志願活動。在去年11月，某網絡媒體還對趙主彬進行過採訪。他表示︰「因為受到很多人的幫助，所以我也想幫助別人。因此就在退伍後開始志願者活動了。在保育院裡與孩子們成為哥哥弟弟、哥哥妹妹，讓我非常開心。今後我也想把志願活動當做我人生的一部份做下去。」

按圖睇「N號房」的運作：

+7
+6
+5
【N號房】重溫6部韓國真人真事改編電影　其中一套仲係19禁先例
【N號房】性虐案主腦「博士」照片曝光　25歲優材生曾獲頒獎學金
【N號房】受害人被迫當性奴震驚韓娛 　EXO伯賢與一眾藝人聯署
「N號房」性暴力案件引公憤　鄭容和、惠利等藝人參與聯署發聲
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。