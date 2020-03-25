【N號房】博士被捕後亮相公開道歉　韓國電視人許志雄轟教育失敗

韓國「N號房」性虐案被爆出後即震驚全城，案中主腦，綽號趙博士的疑犯已經正式被捕，他是一名現年25歲的大學畢業生，名叫趙周彬（音譯），於今日移交到檢方。據當地警方透露，趙周彬於本月16日被捕後曾在警察署拘留所內企圖自殺，他今日公開現身時頸上戴了頸箍，頭上亦貼有膠布，相信這些傷是他自殺時造成的。

綽號趙博士的疑犯趙周彬已經正式被捕。(微博圖片)

趙周彬這次現身有就「N號房」事件公開道歉，他表示：「向所有受害者謝罪，謝謝停止我停不下的惡魔般的生活。」不過他就未有回應現場記者的提問。他之後被轉移到江北三星醫院，因在醫院出現發燒等癥狀，還進行了新冠肺炎檢查，但最終被判定為陰性。

趙博士被捕後亮相公開道歉：謝謝停止我惡魔般的生活。(FB@neojoii)

曾參與過多個韓國綜藝節目包括《我家的熊孩子》《舌戰》、《命運之愛》以及《魔女狩獵》等的40歲韓國電視人及作家許志雄，就對「N號房」性虐案十分關注，昨日他在IG留言表示他亦有看這宗性虐案的報道：「自己受到了很大的衝擊。很苦惱及很痛苦，這不是性教育的問題，而是韓國社會人性教育的總體性、綜合性都完全失敗。」