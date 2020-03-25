【新冠肺炎】網爆疫情期間去度假不戴口罩　林心如嬲豬親自反擊

因應新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐，各國政府都呼籲民眾少出門、勤洗手、戴口罩等防疫措施，盡量做到減低病毒傳染機會。但近日就有網友在微博貼文指出台灣女星林心如一家三口竟然在疫情期間去了峇里島度假，而且全程不戴口罩，在網上引來不少討論。眼見這件事愈傳愈烈，林心如亦終於忍不住親自在微博發聲闢謠，簡單直接一句話回應該網友的指控。

林心如夫妻二人被指疫情期間去了峇里島度假。（視覺中國）

據網友指出當時他們在一間網紅餐廳用餐，過不久之後就有一名導遊就帶了十幾名的台灣人上來，當中就見到林心如同她老公霍建華，還有他們的女兒小海豚。而且該網友還形容他們夫妻二人的感情相當好，根本不存在所謂的離婚傳聞，不過就指出他們一家人沒有戴口罩，似乎表現得非常隨興。

林心如親自作出回應。（林心如微博截圖）

正因在如此特殊的情況下爆出去國外度假，而且還全程不戴口罩，引來不少網友指責關係，林心如亦忍無可忍最終親自在微博回應該網友的指控：「去年的舊圖了，現在拿出來翻炒啊」，澄清出遊的照片是去年所拍攝的，根本就不是最近的事。事實上，林心如在疫情期間一直待在台灣，並且還不時在微博提醒大家要做好防疫工作，叫大家出門記得戴口罩、勤洗手要好好照顧自己，如今卻引來如此無理炒作的謠言，可謂是非常無奈，只能夠話人紅事非多囉！

林心如不時在微博提醒大家要做好防疫工作。（林心如微博圖片）