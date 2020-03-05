【新冠肺炎】反華情緒愈趨嚴重　翁虹籲國際放下歧視：心裡很難受

內地新冠肺炎肆虐（俗稱：武漢肺炎），疫情蔓延至全球各地，造成不少人人心惶惶非常擔憂，甚至因此出現一波「排華潮」，令到身處世界各地的華人遭歧視與欺負。有見及此，已在內地發展多年的女星翁虹就為華人發聲，在微博錄製視頻為醫護與華人加油打氣，並揚言對華人作出歧視與排擠的行為令她感到非常難受。

翁虹在微博為華人發聲。（翁虹微博圖片）

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新冠肺炎的疫情蔓延至國內不同省份城市以及其他國家地區，令到染病確診人數不斷上升，陸續出現了種族歧視與仇外情緒。眼見有一些國家如此針對華人，翁虹就實在看不過去，就在微博為華人發聲：「對華人的歧視和排擠真的讓我心裡很難受，也讓我陷於深深的思考中！我們對抗的是病毒疫情而不是染上這個病毒的病患者或任何國家！請某些國際友人們再也不要說這個病毒叫「武漢肺炎」，請放下歧視。」並揚言病毒是人類的共同敵人，大家要攜手共同戰勝疫情。

翁虹除了用文字表達心意之外，還非常用心地錄製了一段視頻為華人發聲：「最近新冠狀肺炎肆虐，為國分擾抗擊疫情，萬眾一心眾志成城，一方有難八方支援，希望所有奮戰在第一線的醫護人員能夠平安凱旋，武漢你不是孤軍作戰，全球華人為你打氣加油。」說話鏗鏘有力激動人心，絕對為華人朋友們增加了不少信心。

翁虹認為病毒是人類的共同敵人，大家就要攜手共同戰勝疫情。（影片截圖）

事實上自疫情爆發之後，世界各地出現的排華情況愈趨嚴重。早前有一位在英國讀書的中國留學生在前往學校途中，因為佩戴了口罩就遭到路人的謾罵與歧視，另外在德國的中國留學生在一次坐輕軌的途中，遭到當地一名男子辱罵並且向其吐口水。在荷蘭某大學的公寓電梯上更出現了用英文寫明「中國病毒」的字樣，並且撕毀當地中國留學生貼在宿舍房門的國旗等等，反華的情緒非常嚴重。