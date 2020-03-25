陳展鵬為太太及女兒戒煙：重新睇下自己有咩缺點然後改進

已經有一段時間沒有看見陳展鵬在螢幕亮相，今天（25日）他出席《娛樂大家10點半》錄影節目，在接受《香港01》訪問時候，他解釋：「其實早前我拍緊《逆天奇案》，同埋早排市道係靜，少咗好多公開活動，冇點同大家見面。今日好開心上到《娛樂大家》，希望俾到多啲正能量大家。」

展鵬笑言玩遊戲挺厲害，只不過多數演戲也是演一些有威嚴角色，所以令大家覺得他不太會玩遊戲。（葉志明攝）

現在除了工作之外，他主要留在家中，避免與人群接觸，他說：「沒辦法啦，為己都為人。始終香港係人群聚集地方，有時候真係唔知會接觸到咩人，所以少啲外出，多啲留喺屋企，做足安全措施。」

陳展鵬為了女兒，安全措施做得相當足夠，他說始終女兒年紀還小。（葉志明攝）

談到現在時間多了，有時間陪伴女兒，令他本人亦改變不少，他說：「我依家要重新了解一下自己，要明白小朋友乜都唔識，變咗要控制自己說話語氣。同埋好似讀書咁，要重新上堂，睇下自己有咩缺點。會影響小朋友嘅，咪改變自己。我以前都有食煙習慣，但有小朋友之後，我都戒咗差唔多兩年，冇辦法，自己都知道食煙唔好，但你知道以前拍戲唔食煙會畀人鬧。」雖然他很鍚女兒，但陳展鵬表示自己不會竉壞她：「我想佢好似日本的小朋友咁，由細到大，唔好做啲多餘嘢，為人設想，顧人感受，幾叻都好而家好多時忘記咗做人嘅基礎，即係幼稚園學過嗰啲，呢樣就係我要喺屋企到教，個人品格好重要。」

展鵬為小朋友改變了很多。（葉志明攝）

早前陳展鵬在微博呻網購有不愉快經歷，更指貨不對辦，有被騙的感覺，然後被內地網友恥笑，他說：「最緊要解決得到，有時候新聞我都知道係嘩眾取寵，會捉字眼，不過咁件事都正面嘅。經過呢件事，啲網友仲教返我點買，我都會睇佢哋留言。」