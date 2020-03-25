【開心速遞】「容儀」吳香倫後生相片意外流出　歌手時期靚到暈

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昨日《愛·回家之開心速遞》劇情講到金城安（周嘉洛飾）與Bonnie（林凱恩飾）發現道德夫婦（陳榮峻、吳香倫飾）的秘密，更出現譚夫婦的青年版劇情，分別由吳天佑和梁敏巧飾演。

昨天精彩一幕，林凱恩生擒周嘉洛！（螢幕截圖）

即睇林凱恩生擒周嘉洛精彩畫面：

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點擊下圖觀看花絮相片，以及林凱恩的IG靚相：

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劇情不是重點，重點是梁敏巧在自己IG講述該集的劇情時，將真正的「年青版吳香倫」放了上網，是一本當年的刊物，還是歌手的吳香倫是封面人物，清澈眼睛、甜美笑容的確迷死不少男士，梁敏巧在IG寫道：「德哥哥同容儀真係超級無敵Niceeee！！！又玩得又教我勁多嘢！！！等我個緊張仔放鬆放鬆。Ps附上翻版少女儀(me) and 屋企珍藏真少女儀」。

宗到爆！（IG@梁敏巧）

吳香倫出身演藝世家，未到十歲便被家人發現其演藝天份，年紀輕輕便奪得《全港民歌公開歌唱比賽》「十五歲以下組別」冠軍，11歲便在荔園登台唱歌，之後便成為一名流行曲歌手，曾經成為TVB經典節目《歡樂今宵》的合約歌手，到接近50歲才真真正正轉做拍劇。

其實梁敏巧都好靚女！（IG@梁敏巧）

即睇更多梁敏巧靚相：

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吳香倫出身演藝世家，未到十歲便被家人發現其演藝天份，年紀輕輕便奪得《全港民歌公開歌唱比賽》「十五歲以下組別」冠軍，11歲便在荔園登台唱歌，之後便成為一名流行曲歌手，曾經成為TVB經典節目《歡樂今宵》的合約歌手，到接近50歲才真真正正轉做拍劇。

輕輕鬆鬆又一集！（IG@梁敏巧)

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