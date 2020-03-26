【慶餘年】長公主李小冉原來係豪門少奶　丈夫有軍方背景極猛料

李小冉曾因為長公主嘅瘋癲而拒絕接《慶餘年》

《慶餘年》中嘅長公主誕下私生女林婉兒，感情世界十分撲朔迷離。現實中，李小冉出道多年，事業發展尚算順利，惟情路坎坷，更多次背上「小三」之名！她曾與內地名人之後孫東海去到談婚論嫁階段，惜埋門一腳，李小冉卻移情女藝人梅婷嘅前夫鄢頗，二人低調相戀七年，最終分手收場，更有不少媒體曾報導李小冉兩度為鄢頗墮胎。

李小冉同徐佳寧拍拖半年就結婚，雖然可以稱得上係閃婚，不過原來二人已經認識16年，李小冉早已視對方為「閏蜜」（視覺中國）

2014年，李小冉與認識16年嘅內地金牌製作人徐佳寧閃婚。一直有傳徐佳寧背景非常驚人，到底有驚人呢，原來佢嘅爺爺徐海東乃解放軍主要領導人之一，當年除北伐之外，亦參與過多埸戰爭。1935年，毛澤東為解決中央紅軍吃飯穿衣問題，曾向徐海東借錢2500，結果徐海東將大洋送抵中央。毛澤東讚揚其道：「徐海東是對革命有大功的人。」甚而連鄧小平亦以「對黨是一顆紅心」讚賞徐海東，足見呢位大將軍備受重視。

山頂豪宅至今仍然係個謎，不過可以肯定嘅係李小冉至少有隻6卡鑽戒喺手。(視覺中國)

或者係因為家境實力雄厚關係，所以曾經有傳徐佳寧娶得美人歸之後，豪花8.3億買下山頂聶歌信山道Mount Nicholson 6號，打破全港成交價記錄。不過，對於豪宅傳聞，當時李小冉就微博發文否認：「誰先發新聞，我可以把證件放心開心的交給他，並奉上頭等艙機票一張，派他前去香港把房賣了，然後拿著現金回來，我請大家吃麻辣燙。」

由九倉及南豐合作發展嘅山頂MOUNT NICHOLSON絕對稱得上亞洲樓王。(資料圖片)