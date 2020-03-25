【法證先鋒IV】陳煒譚俊彥悲劇收場？　每輯重要角色必遇爆炸案

TVB劇集《法證先鋒IV》進入結局篇，劇情也越來越緊張。由陳煒飾演的Queen姐與King Sir（譚俊彥飾）之間的感情戲備受關注，不少觀眾都希望兩人能開花結果。不過在結局篇預告中，King Sir不顧Queen姐的勸告衝上前救人，結果汽車爆炸，King Sir生死未卜。其實在過往三輯中，劇中的重要角色都經歷過爆炸案，當中更有人慘死！

不少觀眾都希望Queen姐（陳煒飾）與King Sir（譚俊彥飾）開花結果。（IG@alicechanwai）

+ 5 + 4 + 3

《法證先鋒II》

在第4集中，汀汀（鍾嘉欣飾）同小柔（蒙嘉慧飾）在去會合阿Sam（林文龍飾）與Ivan（鄭嘉穎飾）的途中遇到戴貴（李成昌飾），點知戴貴的車底原來有炸彈，結果小柔被炸彈炸至右耳失聰，右手神經線受損，而汀汀因為躲避不及被炸至重傷，搶救後不治身亡。對於汀汀意外慘死阿Sam傷心欲絕，不少觀眾都覺得十分遺憾！

汀汀（鍾嘉欣飾）因為躲避不及被炸至重傷，搶救後不治身亡。（YouTube影片截圖）

+ 10 + 9 + 8

在第29集中，Ivan同阿Bell（佘詩曼飾）在追截容兆海（江富強飾）途中導致容兆海撞車，而Ivan同阿Bell亦撞向山坡致車輛翻側漏油，Ivan更被卡在車中，最後兩人成功逃出後，車輛爆炸！

Ivan（鄭嘉穎飾）同阿Bell（佘詩曼飾）在爆炸前成功逃出！（YouTube影片截圖）

+ 14 + 13 + 12

在大結局中，因為容兆海困在車中被炸死，令他的女友卓嵐（陳丹丹飾）懷恨在心，更妒忌阿Bell懷孕。原本Ivan準備在遊艇上向阿Bell求婚，阿Sam亦幫手佈置，點知原來卓嵐在遊艇上放置了炸彈！阿Sam在Ivan的指示下跳出，但Ivan就被炸彈炸至重傷，好在最後蘇醒，與阿Bell大團圓結局！

遊艇上有炸彈！（影片截圖）

+ 16 + 15 + 14

《法證先鋒III》

在大結局中，趙國智（趙敏通飾）綁架了Mandy（張可頤飾）和Pro Sir（黎耀祥飾），將兩人困在鐵皮廢屋中，並縱火企圖燒死他們，幸好Pro Sir在廢屋爆炸前抱住Mandy成功逃出！

Mandy（張可頤飾）和Pro Sir（黎耀祥飾）被趙國智（趙敏通飾）綁架困在廢屋。（YouTube影片截圖）

+ 3 + 2

另一邊廂，阿Wind（吳卓羲飾）同Ada（徐子珊飾）與趙國智的車相撞，趙國智更捉實Ada意圖同歸於盡，最後阿Wind開槍射中他頭部擊斃，在車爆炸前與Ada避過一劫。

阿Wind（吳卓羲飾）同Ada（徐子珊飾）撞車。（YouTube影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

《法證先鋒IV》

在新一輯中，梁奕漢（陳志健飾）利用無人機炸彈炸死了Dr. Wong（陳俊堅飾），Dr. Man（李施嬅飾）為捉拿兇手，以自己做餌引梁奕漢出手，梁奕漢企圖炸死Dr. Man，不過Queen姐及時趕到，救回Dr. Man，而梁奕漢亦被警方拘捕。

Dr. Man（李施嬅飾）為捉拿兇手，以自己做餌引梁奕漢出手。（YouTube影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

而在結局篇預告中，King Sir不顧Queen姐的勸告衝上前救人，結果汽車爆炸，King Sir命懸一線！雖然未知King Sir最後能否逃過一劫，但相信觀眾都希望他與Queen姐可以有情人終成眷屬！

Queen姐目睹汽車爆炸！（電視截圖）