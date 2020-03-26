【法證先鋒IV】張曦雯連環NG靠可愛補飛　歷年性感造型恰到好處

金牌監製梅小青的告別作《法證先鋒IV》收視屢破紀錄，結局篇更趨白熱化。最新一集Emma（張曦雯飾）更在劇中大派福利，以白色一件頭泳衣上陣，雖然泳衣款式較《3日2夜》中的造型遜色不少，但亦難掩張曦雯的完美身段！

華姐冠軍出身的張曦雯（Kelly）擁有一副完美火辣的身材，身高175cm的她更被網民熱捧為完美女神化身。她在劇中除了大騷游泳技術，亦以白色一件頭泳裝上陣與張頴康對戲。但未知是否造型過於性感的關係，Kelly在這場泳池戲連環NG，雖然連環講錯對白，但Kelly的可愛表現，完全融化張頴康和導演的心！

大家個心有冇跟住融化？（電視截圖）

TVB日前就公開Kelly的可愛NG片！（網上截圖）

點撃下圖睇Kelly喺片場嘅超可愛表現！

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其實Kelly入行以來，不時都會以性感造型上陣，大方展現完美身段。而Kelly多年來都把性感程度拿捏得恰到好處，連女生都忍不住望多幾眼！點撃下圖回帶一下吧！

Kelly過往仲大方呀！（IG/@kelllycheung）

這件一件頭完美拉長腿部比例！（IG/@kelllycheung）

歷年性感造型都好索！