白雲YouTube頻道開台5個月　飛首爾享受當一天韓星待遇

白雲YouTube新片去到韓國體驗當一天韓星。（IG：snowybai）

前TVB藝人白雲1月約滿便選擇離開TVB，外出發展，從上年開始，她已經進軍YouTube界，開始做自己YouTuber的事業。而拍片一直是她的夢想，就算離開TVB也一樣可以堅持。可是開了頻道至今約5個多月，訂閱她的頻道人數並不多，大約一千多人。白雲每拍一條片都會在自己的IG宣傳，最近便到韓國拍攝體驗當一天韓星，她今天（26日）在IG發布新帖子說：「為了這個永恆的夢想，我要很努力賺錢。買很多好的equipment，招募人才。自己拼命努力就可以得到的東西，我不會選擇犧牲什麼，只為比較容易不累。竪（堅）持自己的原則，有什麼就說什麼，並不累，這樣的人生才是我想要的，所謂吃的虧，失去的機會，都只是假像，因為犧牲自己得到了，我絕對會不開心。」

雖然白雲說的意思大家可能看不懂，但無阻點擊觀看她的影片，看看到底如何去體驗當一天韓星，影片中白雲去到韓國的江南地區一間影樓拍照，不過重點她要推介的不是拍照服務，推介的是當地這間影樓會包接送服務，更會幫她化妝整頭，連衣服也會幫她襯好，白雲笑言感覺真的是體驗當一回韓星的感覺。

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