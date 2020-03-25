【新冠肺炎】方力申暫停開放游泳學校兼冇收入：要賣啲股票先得

方力申（小方）今日（25日）出席《娛樂大家10點半》的錄影活動，小方由2月開始已經沒有出席公開活動：「之前疫情冇咁犀利，我都有出去練下水，但依家當然多留喺屋企。我成個2月都冇工作，連泳會工作都停埋，所以係有影響。希望疫情盡快好轉，大家都有工開。」

小方希望疫情盡快好轉。（葉志明攝）

小方坦承現在收入大受影響，可以說是負數，「咁我得支出，冇收入，係會差好遠。存款唔夠，真係要賣一啲嘢，所以一定有影響，係全世界嘅事，所以冇得怨。我都唔係好多儲蓄習慣，好似啱啱講要賣一啲投資，譬如話股票，我已經賣咗少少，頂住啲咁。」

游泳學校小方表示暫時不用裁員，但要放無薪假期。（葉志明攝）

早前小方宣佈參加明年游泳世錦賽，而這個世錦賽不是精英參加的世錦賽，這個是世錦的先進泳賽，讓一些上了年紀的人士參加，門檻也不是太高。小方直言從之前環島泳開始，不太想這麼快放棄游泳，因為放下就不會再繼續，所以選擇挑戰世錦賽做目標，表示這只是目標，不是追夢，他說：「我對游水冇一個好大嘅夢想，只不過係有一個目標想畀生活上有動力。而我當時參加奧運最佳成績，未必係我運動生涯最佳嘅成績，所以我依家會唔會有好啲技術可以拉近返我當時運動嘅極限呢？可能我會係先進泳賽拎頭三名，呢個係我最終目標。不過依家成年人又要返工，今日都唔知聽日事，暫時練住先啦。」