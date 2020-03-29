內地網紅模仿女星相似度99%　網民驚呼：還以為是同一人！

網絡世界有不少高手臥虎藏龍，仿妝達人人才輩出，內地一位美妝網紅「Ruby幼熙」，模仿過不少中外藝人妝容。其中「港星系列」，她仿妝不少香港90年代的當紅女星，當中她仿妝李嘉欣，從妝容到髮型，再到服妝都一絲不苟，相似度有99%，網民留言驚呼：「還以為是同一個人！」

美妝網紅「Ruby幼熙」模仿李嘉欣非常神似。（影片截圖／Ruby幼熙）

Ruby幼熙在內地被稱為「中國仿妝第一人」，不只妝容精緻，原來其背景也相當專業。她畢業於上海應用技術大學的工程創新學院輕化工程（化妝品研發方向）專業，雖然不是專攻化妝技巧，但相關的專業令她對化妝品有更深入的了解，對於化妝品的屬性和色彩的運用更得心應手。她曾仿過內地女星劉濤妝容，對方亦曾親口大讚：「這個厲害！」

Ruby幼熙素顏的樣子。（影片截圖）

以下是模仿李嘉欣妝容的步驟，點擊圖片：

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除了李嘉欣之外，Ruby幼熙亦仿過其他香港女星，包括張敏、朱茵和張栢芝等。點擊圖片：

Ruby模仿張敏也非常相似。（影片截圖）

點擊圖片看變身過程：

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以下更多Ruby的女明星仿妝，點擊圖片：

模仿范冰冰非常神似！（影片截圖）