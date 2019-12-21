【潮流日常】Google美妝搜尋關鍵字榜首　紐約小眾美甲品牌稱王

來到年末，即將迎接新的一年，是時候做年度回顧，Google近日公布了2019年度搜尋排行榜，在美妝區域，又有哪些熱門搜索字上榜呢？這些搜索字代表了過去一年的全球美妝趨勢，第一名不是什麼熱門牌子，而是一個來自紐約的小眾美甲品牌。

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南韓小子到美國追歌劇夢 一次微小街頭觀察改變一生

Google年度十大熱門美妝搜索字，在如何使用彩妝中，第一名是「如何使用Color Street美甲」。「Color Street」是紐約當地的一個小眾美甲品牌，於1984年創立，主打售賣各種款式的美甲貼。意想不到的是，創辦人竟是一名韓裔美國男子Fa Park，他於80年代從南韓移民到美國，原本是為了追求他的歌劇夢，但因為當年在街頭的一個微小的觀察，啟發他創立這個美甲品牌，從此改變一生。

想不到一個原本追求歌劇夢的南韓男生，最後建立了一個風靡萬千女生的美甲王國。（影片截圖）

拒絕公司收購 2018年營業額高逾9億港元

當時還是音樂學生的Fa Park在紐約塞車的馬路上，他在巴士上留意到有一個女人正在髹指甲油，反覆地髹和吹乾指甲油，他當時心想「應該有更好的辦法」。之後Fa Park開始做各種實驗來實踐他的想法，經過無數次的嘗試，最終成功發明出一種輕薄美甲貼。

Fa Park發明的指甲貼掀起了一場美甲革命，不少公司都想收購Color Street，不過都被Fa Park拒絕。2005年，世界上第二大直銷公司雅芳向Color Street訂購一百萬包美甲貼，當時花了一個月時間趕工，是公司成立以來最龐大的單次訂購，是次營業額為1300萬美元（約1億港幣）。2018年，該公司錄得1億2千萬美元（約9億3千萬港幣）營業額。

+ 11 + 10 + 9

品牌今年在各種社交網站都擁有很高的討論度，許多女生透過Google 搜尋「How to apply Color Street nails」，令這個品牌成為美妝界別的搜尋第一名。其餘十大熱門搜索字：

二、如何貼假眼睫毛

三、如何使用胭脂

四、如何使用爽膚水

五、如何使用粉底液

六、如何使用貼單束假眼睫毛

七、髮用椰子油

八、助曬油

九、眼睫毛淚

十、如何使用妝前底霜