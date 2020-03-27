謝安琪陳柏宇再度擔任「地球一小時」大使　齊手對抗氣候危機

全球最大型的年度環保行動「地球一小時」將於2020年3月28日（星期六）晚上8時30分舉行。今年，世界自然基金會香港分會（WWF）有幸再次邀請了謝安琪及陳柏宇同場擔任活動大使，宣揚實踐可持續生活，冀大眾可從自身生活作出改變，從氣候危機中挽救岌岌可危的地球。

3月28日地球一小時再舉行，大家一齊响應喇。

氣候危機已至極為嚴峻的地步，對地球的生物多樣性造成了大規模的破壞。我們需要把握時間在2030年之前拯救正面臨嚴重衰退的地球生物多樣性，將全球升溫控制在1.5°C以內。有見及此，「地球一小時２０２０」延續「改變生活 變好世界」的主題，冀望大眾一同謹記對環境的承諾，積極實踐可持續生活，集合眾人之力扭轉地球衰退的劣勢。此外，今年ＷＷＦ進一步將活動聚焦在商界合作，探討企業力量如何透過改變人們消費方式，推動可持續發展之道。

陳柏宇身穿的tee相當經典。

已經是第十二年擔任地球一小時活動大使的謝安琪認為實踐可持續生活是一個循序漸進的過程，「我們可以從自身、細微的事情做起，慢慢改善當中細節，再影響他人，這就是我認為的『改變生活 變好世界』。」除了改變日常生活習慣，獨具時尚觸覺的她亦別有一套環保時裝的法則。「穿著得體不等於需要過度花費或者盲目追逐潮流。我對衣物亦是十分長情，除了因為認為潮流會歷久嚐新外，好好保存衣物，亦是好好保存了回憶。」對於保存衣物的心得，她亦有一番見解︰「選購衣物時，我會關心衣物標籤，了解物料來源、漂染方法、品牌等，儘量選擇可持續的方式生產的衣物，這些都是實踐可持續時裝習慣的著眼點。」

謝安琪再次為地球一小時擔任代言人。

再次擔任地球一小時活動大使的陳柏宇在近年起亦開始投入可持續生活之中，希望藉著活動大使的身份感染更多人改變日常生活習慣。他認為︰「『改變生活 變好世界』是一個『集腋成裘、積少成多』的行動，每個生活習慣的改變都可以讓世界變得更好。」作為新手爸爸，他笑言在照顧女兒時亦得到不少可持續生活的啟發︰「我們可以借鏡小寶寶的生活，儘量重用衣物、外出時自備餐具等都是可持續生活的一部份。」除了個人的改變，他亦昐望有更多企業能夠攜手採取行動應對氣候危機。「成本效益固然需要考慮，但我們亦要了解到過度消耗的最終代價往往是我們的地球。」