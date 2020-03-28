【巴清傳】高雲翔性侵案被判無罪即回國　傳叫導演保留戲份

內地男星高雲翔在2018年於澳洲被指控涉嫌性侵一名女子被捕，案件經過歷時兩年開庭審訊，今個月終於有宣判裁決結果，他被控的所有罪名全部都不成立，被判無罪並獲當庭釋放。

而近日有媒體報道指出，被判無罪的高雲翔目前已返回北京，當然因為受到新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的影響，他目前自我隔離當中。重拾自由身的他當然要立即為自己的演藝事業作打算，所以有傳他透過人脈正聯繫《巴清傳》的導演，希望保留自己參演的戲份，此事一傳出即掀起不少討論，有網友更出言嘲罵他「臉皮絕對比龜硬。」

高雲翔所有罪名不成立。（視覺中國）

早已拍畢的電視劇《巴清傳》是由高雲翔﹑范冰冰主演，製作方總共投資了約5.67億人民幣（約6億多港幣）拍攝。但因為劇集之後被網友指控有鼓吹「中華文明發源在日本」等等舉證，令劇集被廣電總局審查，製作方亦要一度修改劇情內容甚至刪減集數。未幾又因為高雲翔出事在澳洲被指控涉嫌性侵，最終使該劇集石沉大海播出無期。

《巴清傳》被指有鼓吹「中華文明發源在日本」一事。（網上圖片）

或許因為劇集投資龐大關係，製作方亦設法補救，當時就傳出范冰冰找來男友李晨緊急救場，取代高雲翔重拍戲份。當大家以為劇集還有一線生機之時，女主角范冰冰又因為逃稅問題而重挫形象，兩位主角接二連三出事更令劇集難以重見天日。

當大家以為劇集就如此石沉大海之時，製作方台唐德影視就發聲明公告，指出劇集將會重拍，已經與一間技術公司簽了合約，將會用特定的技術將原有的主要演員鏡頭換掉，用另一位一線演員替補上，估計此項花費包括演員費用將超過6000萬人民幣（約6千多萬港幣），包括重新佈景拍攝、技術手段、重新配音等

傳李晨取代高雲翔重拍戲份。（網上圖片）

如今，擺脫了性侵嫌疑的高雲翔返回國內，想保留《巴清傳》男主角戲份，此事的確似乎成效不大。事關，他早前已經遭唐德影視索賠6000多萬人民幣，再加上廣電總局早下令多條規則要整治打擊娛樂圈各種歪風邪氣，包括吸毒、嫖娼等等，而他則被納入這一些劣質藝人當中，而高雲翔因為涉嫌性侵﹑之後被爆婚內出軌，雖然贏了官司但他的好男人形象已經重挫，所以保留戲份一事似乎難以成功。

被索賠6000多萬人民幣的高雲翔，其實財產一早已經被凍結，被指名下沒有任何資產，又要支付龐大的律師費等，估計與唐德影視的問題難以解決。現在還提出要求保留戲份，估計與唐德影視一方難達成共識，而不少網友亦在微博留言指他臉皮實在太厚了：「堅決抵制這個劣質人」﹑「這樣的人能復出那真是文藝界的悲哀」等，似乎對他不抱任何期望。

不知道《巴清傳》幾時會播呢？（《巴清傳》微博圖片）