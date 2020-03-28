【多圖】陳瀅居家隔離被指身形暴脹　網民幫手反擊：我覺得啱啱好

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球，疫情發展持續受到關注，不少人都盡量留在家中，減少外出，以免疫情擴散。正在居家隔離的陳瀅（Jeannie），日前在IG更新近況，相中的Jeannie穿上米色蕾絲裙，小露白滑美腿，但就有網民留言表示Jeannie圓潤了不少！

正在居家隔離的陳瀅（Jeannie）日前在IG更新近況，相中的Jeannie穿上米色蕾絲裙，小露白滑美腿，但就有網民留言表示她圓潤了不少！（IG@missjni）

雖然Jeannie初出道時飽受水腫和Baby Fat困擾，但熱愛運動的她無論是健身、游水、滑浪和滑雪，通通都難不倒她，憑着後天努力成功Keep Fit，擁有人人艷羡的好身材，更被封為仙氣女神！日前有網民留言指相中的Jeannie「肥咗」、「大隻咗」，但即刻有粉絲幫Jeannie反擊：「見過真人，唔肥」、「我覺得啱啱好」，亦有人認為這位網民態度無禮：「一啲都唔識尊重人，不過我覺得佢太瘦唔太靚，依家剛剛好！有少少肉地先健康。」

Jeannie初出道時還有少少Baby Fat。（電視截圖）

Jeannie憑着後天努力成功Keep Fit，擁有人人艷羡的好身材！（IG@missjni）

點擊下圖睇網民留言：

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對於有粉絲幫手反擊，Jeannie亦有逐一回覆Like他們的留言。其實Jeannie身材匀稱，樣貌甜美又皮膚白滑，不少網民都有留言大讚短髮的她清純又靚女，依然深受粉絲喜愛！

Jeannie好Fit！（IG@missjni）