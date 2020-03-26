傅穎IG連Post 25張歷年舊照　意外出賣自己「進化」過程

近年長駐內地工作的傅穎（Theresa），早前在IG強調自己深受「斷捨離」的影響，所以家居佈置都比較簡單。最近Theresa再次實踐「斷捨離」，整理出大量歷年來的舊照，更放上IG同粉絲分享。當中除了有Theresa做兼職模特兒時期的青澀舊照之外，還有不少同Cookies成員的合照，不過就意外曝光了自己的「進化」過程！

傅穎（Theresa）曾表示自己深受「斷捨離」的影響，近日整理出大量歷年來的舊照，更放上IG同粉絲分享。（IG@theresafu.w）

Theresa在IG Post出一張短髮的照片，並寫道：「攝於2002年，第一部電影《9個女仔一隻鬼》。今天決定把儲存了許久的照片轉為數碼檔，為家裏騰出更多的空間。早於3年前就丟掉了一大堆，但我確實有不捨，才會待到今天把剩餘的貫徹執行。網絡發達的時代，數碼化是大勢所趨，把相片save到hard disc裏確實更方便，也不佔空間，很好啊。只是有些粉絲做的相冊，寫滿了溫馨的字句，這才讓我卻步，保留了一些。」

Theresa在2002參演首部電影《九個女仔一隻鬼》，飾演辣椒。（IG@theresafu.w）

之後Theresa再在IG Stories中連Post 25張舊照，由16歲做Part-time Model開始，到Cookies時期，再到組合解散後作個人發展，Theresa嘗試了各種髮型及妝容，形象超百變！初出道時的Theresa是單眼皮鳳眼，但未知是不是因為化妝技術進步了，她後期變成雙眼皮圓眼，更驚現雙下巴！有網民留意到Theresa的變化後留言：「還是喜歡以前獨特的一面，那時9個女仔就只喜歡你。」而她就回覆道：「謝謝，只是以前的年代不會化妝啊。」

Theresa驚現雙下巴！（IG@theresafu.w）

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其實Theresa自2002年出道以來，多次被質疑整容，單飛作個人發展後，更經常戴「大眼仔」及超誇張假眼睫毛出席活動，有傳她打過瘦面針、割雙眼皮等，頻頻陷入進化疑雲，但Theresa就一一否認，澄清一切都是化妝技巧同攝影角度影響。近期她更上載了不少自然乾淨的「偽素顏」照片，為自己平反！日前Theresa Post出一張靚相自嘲：「很久沒有使出我高超的易容術了，這麼久沒認真的化妝，自拍一個！」

日前Theresa Post出一張靚相自嘲出易容術。（IG@theresafu.w）

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