【口水多過浪花】女神鄺潔楹爆留學恐怖經歷　靠成龍抵抗校園霸凌

仙氣女神鄺潔楹（Judy）近年人氣急升，接廣告接到冇停手！日前，她受邀去到鄭裕玲（Do姐）主持電台節目的《口水多過浪花》接受訪問。她在節目中分享自己曾到美國留學的恐怖經歷，想不到身形細細粒的她個膽其實好大！

Judy更透露終於獲Do姐成為IG好友！（《口水多過浪花》FB照片）

Judy透露曾在2009年赴美國冷門州份──路易斯安那州（Louisiana）留學。當時，她除了寄宿在黑人家庭外，更成為學校中唯一亞洲面孔，她自爆為免被校園霸凌，唯有使出一招：「一開始我好驚校園Bully（霸凌），因為美國都幾嚴重，嗰陣時真係會被人打，我呃佢哋我Uncle係Jacky Chan，叫佢哋唔好mess with me（招惹我）。（唔係信呀嘛？）佢哋真係信……佢哋好淳樸，真係信咗我半年。後尾，有一日佢哋話我同你都幾熟呀，可唔可以叫你Uncle寄啲簽名相過嚟，之後我先醒起原來佢哋信咗我半年，我自己講完都唔記得。」

Judy曾寄宿黑人家庭，指當地人很友善！（IG/@judy_kwong）

Judy細細個就好獨立！（IG/@judy_kwong）

喺外國同人講Uncle係Jacky Chan原來真係有用！（圖片來源：視覺中國）

另外，Judy更稱在大學期間曾遇校園槍擊案：「喺西雅圖讀大學有一年，上緊堂突然開咪宣告隔一條街嘅大學發生咗校園槍擊案，叫我哋留喺安全位置，當時真係好驚，見到同學喊晒打畀屋企人，又諗如果佢衝過嚟射殺咁點算……最後成功捉到嗰個人，但死咗一個人。」Judy留學期間經歷如此多恐怖事件，看來她一定成長不少！

她又指當時唔敢打畀屋企人！（IG/@judy_kwong）

難怪Judy在節目中咩都唔驚！（網上截圖）

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